Molledo se prepara para los encierros de vaquillas por las calles del pueblo

Uno de los puntos álgidos de las fiestas han sido las carreras de caballos.

Nacho Cavia Molledo Viernes, 12 de septiembre 2025, 10:37 Comenta Compartir

Molledo entra en su último fin de semana de fiestas patronales con sus encierros de vaquillas y un festival folclórico que pondrá fin a una semana que ha reivindicado la importancia de las celebraciones de la Virgen del Camino en todas la comarca.

Este viernes se celebrará a media noche el primer encierro de vaquillas por las calles del centro de Molledo, para continuar el sábado con otras dos carreras, a las siete de la tarde y 11 de la noche. No faltará un encierro infantil a las cinco de la tarde del sábado.

Además, el viernes es el Día del Mayor, con romería a cargo del Dúo Sal y Pimienta y verbena con la Orquesta Waykas.

El sábado habrá, desde las 11.30 horas, Juegos Infantiles Tradicionales, y tras el encierro de las siete de la tarde, la Charanga 4 Caños de Palencia amenizará la espera hasta la última carrera ante las vaquillas, para cerrar el día con la verbena de Solo Saxo y David Argos.

Día del Folklore

Las fiestas de la Virgen del Camino terminarán el domingo con el Día del Folklore Cántabro, desde las 12 del mediodía. Una jornada dedicada a la música de la tierra que servirá como colofón a las celebraciones de este año, como han señalado los organizadores, la Asociación Cultural Peña El Camino de Molledo.

Los artistas, grupos y coros invitados son los Piteros de Jano, las Pandereteras de Ruente, el Coro Virgen Del Camino Molledo, el Grupo Folklórico Torreón De Cartes, el Coro Ronda Altamira, Ramón Bueno y el Coro Ronda Garcilaso.

Como novedad, este año se ha preparado una comida popular con la colaboración del Ayuntamiento de Molledo y la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de Cantabria.