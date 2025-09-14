El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El pabellón de La Serna tendrá desfibrilador con llamada automática. CAVIA

El pabellón de la Mancomunidad de Iguña tendrá un desfibrilador con llamada automática

El presidente del organismo ha explicado que se ha contratado un curso de formación para ocho personas, dos por cada ayuntamiento y otros dos del colegio Torres Quevedo

Nacho Cavia

Nacho Cavia

Arenas de Iguña

Domingo, 14 de septiembre 2025, 09:59

La Mancomunidad Valle de Iguña ha acordado la adquisición de un desfibrilador que se instalará en el Pabellón Polideportivo del colegio Torres Quevedo, en La Serna de Iguña.

El presidente de la mancomunidad y alcalde de Molledo, Joaquín Villegas, ha explicado que se trata de un desfibrilador portátil semiautomático polivalente, con bolsa de protección y cabina interior con alarma. Además, incorpora un dispositivo de llamada automática al 112, kit de soporte vital básico y la cartelería necesaria.

Formación adecuada

Con la adquisición, se ha contratado además un curso básico de funcionamiento para ocho personas (dos de cada ayuntamiento de los integrantes de la Mancomunidad, Arenas de Iguña, Bárcena de Pie de Concha y Molledo, y otros dos del centro educativo Leonardo Torres Quevedo.

«El objetivo es saber cómo y poder intervenir con la formación y el material adecuado, y con la mayor premura posible, ante una parada cardiaca, siempre utilizando el desfibrilador de una manera eficaz y segura», ha dicho Villegas.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Fallece un vecino de Los Corrales de 79 años tras salirse de la vía y chocar contra una edificación en Suances
  2. 2 Muere Agustín Ibáñez, exdelegado del Gobierno, en un accidente de moto en Meruelo
  3. 3 Santoña llora la muerte de un vecino «querido por todos» y «apasionado» del Carnaval
  4. 4

    Peñas y Gradona protestan por las nuevas restricciones
  5. 5 Muere Agustín Ibáñez, exdelegado del Gobierno, en un accidente de moto en Meruelo
  6. 6

    Un centenar de vecinos se asocia para frenar el polígono industrial de Laredo
  7. 7

    El hijo de la alcaldesa de Bezana, libre tras comparecer ante el juez
  8. 8

    «José nos ha salvado la vida, ese día nos vimos muertos»
  9. 9

    Una «vida plena» a partir de los 65 años
  10. 10

    El Seve Ballesteros mantiene 16 destinos en la temporada de invierno, pero con menos vuelos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes El pabellón de la Mancomunidad de Iguña tendrá un desfibrilador con llamada automática

El pabellón de la Mancomunidad de Iguña tendrá un desfibrilador con llamada automática