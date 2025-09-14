El pabellón de la Mancomunidad de Iguña tendrá un desfibrilador con llamada automática El presidente del organismo ha explicado que se ha contratado un curso de formación para ocho personas, dos por cada ayuntamiento y otros dos del colegio Torres Quevedo

Nacho Cavia Arenas de Iguña Domingo, 14 de septiembre 2025, 09:59 Comenta Compartir

La Mancomunidad Valle de Iguña ha acordado la adquisición de un desfibrilador que se instalará en el Pabellón Polideportivo del colegio Torres Quevedo, en La Serna de Iguña.

El presidente de la mancomunidad y alcalde de Molledo, Joaquín Villegas, ha explicado que se trata de un desfibrilador portátil semiautomático polivalente, con bolsa de protección y cabina interior con alarma. Además, incorpora un dispositivo de llamada automática al 112, kit de soporte vital básico y la cartelería necesaria.

Formación adecuada

Con la adquisición, se ha contratado además un curso básico de funcionamiento para ocho personas (dos de cada ayuntamiento de los integrantes de la Mancomunidad, Arenas de Iguña, Bárcena de Pie de Concha y Molledo, y otros dos del centro educativo Leonardo Torres Quevedo.

«El objetivo es saber cómo y poder intervenir con la formación y el material adecuado, y con la mayor premura posible, ante una parada cardiaca, siempre utilizando el desfibrilador de una manera eficaz y segura», ha dicho Villegas.