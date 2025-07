Un paseo por la cueva del Castillo en un nuevo libro de Ludovico Rodríguez Liaño

Nacho Cavia San Felices de Buelna Martes, 1 de julio 2025, 16:42 Comenta Compartir

Tras la multitudinaria presentación del último libro de Ludovico Rodríguez Liaño en el Centro de Arte Rupestre de Puente Viesgo, es ahora el Auditorio Municipal de San Felices de Buelna el que acoge la puesta de largo de 'Poesía, prehistoria y pensamiento en la Cueva de El Castillo', una visión «íntima» de un paseo por una de las grutas más interesante de Cantabria.

Es un recorrido poético que se aleja de la mera explicación del arte que se puede ver en esa gran cueva del monte Castillo de Puente Viesgo, «es transmitir el misterio, el sentimiento de estar en un lugar mágico», como ha explicado el autor del libro, guía durante muchos años de esa y otras grandes cavernas cántabras.

«Cuando uno ha estado tanto tiempo enseñando la cueva, cuando ha estado muchas veces solo y siente la presencia de esos brujos, chamanes, gente que estuvo ahí pintando, viviendo y disfrutando de ese ambiente de silencio, todo se ve distinto, y eso es lo que he querido trasmitir, esa especie de viaje íntimo a la prehistoria».

Es su sexto libro en solitario, al que se suman otros cuatro colectivos, pero reconoce que la edición de éste último le hace «especial ilusión». No en las ilustraciones son de una pintora internacional de Puente Viesgo como es Verónica Bueno y el prólogo del director de Cuevas Prehistóricas de Cantabria, Roberto Ontañón. Es un «libro de autor, para guardarlo, porque la edición es una maravilla, y me halaga que las críticas que ya he recibido sean muy buenas».

Rodríguez Liaño ha explicado el título de su, hasta ahora, última obra. «poesía como expresión de los sentimientos que tenía y tengo cada vez que atravieso el umbral de una cueva; prehistoria como situación de un momento único, hombres pintando su mundo, algo que no se puede imaginar si no se ha sentido esa magia, si no has estado metido en el mismo hueco donde ellos expresaban sus creencias; y pensamiento porque hablamos de recuerdos, de historia, de esa necesidad humana de sentirse nuevo y eterno cada día, pensamos desde lo profundo y oscuro de la noche de la cueva hasta llegar a la luz clara y abierta del día, ese camino que es el misterio de la creación».

«La cueva del Castillo ha tenido en mí un alumno que ha aprendido de esa gruta la sencillez, la ternura, la aventura, la paz, el amor por todo lo humano y todo el misterio que guarda, al igual que otras cuevas mágicas como Hornos de la Peña, que han hecho que salga este poemario como un espacio vital de mi existencia».

Lleno como en Puente Viesgo

En San Felices de Buelna, como sucedió en Puente Viesgo, hubo mucha gente en la presentación arropando al escritor. Si Roberto Ontañón estuvo en Puente Viesgo, la diputada Paula Fernández Viaña estuvo en San Felices de Buelna, junto a los alcaldes respectivos, Óscar Villegas y José Antonio Cobo.