Paula Pérez tras la denuncia: «Lo hice sin darme cuenta y pedí perdón»

La edil del borrado masivo de datos municipales declaró a El Diario Montañés pocos días después de la denuncia que todo había sido un «error ... involuntario». Sus palabras textuales fueron: «Lo hice sin darme cuenta y he pedido perdón». Y así lo hizo, Paula Pérez se disculpó por escrito cuatro días después del borrado realizado a pocas horas de la moción de censura que relevaría del cargo a su compañero socialista Ángel Rodríguez y a ella misma. En declaraciones a este periódico tras conocer la denuncia interpuesta contra ella por daños informáticos, la socialista aseguró que no tenía intención de cargarse los 15.000 documentos que al final se pudieron recuperar. Argumentó que lo único que quería era quitar cosas «personales» como «cuentas» o fotos de sus hijos «del salvapantallas».

Llegó a decir que le preguntó al informático si lo podría «resetear» y este le contestó que «no hacía falta» que solo tenía que borrar. Tras esa limpieza a fondo, que ella creyó que era correcta, fue cuando se enteró por la calle de lo que había pasado: «La gente me decía: ¡la que has liado Paula!, y yo no era consciente. Dice que llamó al secretario y este le contestó que la llamaría. «Y como no lo hizo, me quedé tranquila; no sería para tanto», pero al final la denunciaron.

Su versión contrasta con las conclusiones que sacó la consultora tecnológica que se contrató para hacer un informe de lo sucedido, Seidor Thec. Según consta en las propias diligencias realizadas por la Guardia Civil, la empresa concluyó que el citado borrado de datos «desde el usuario Santillana Juventud» se hizo el mismo día de la moción de censura (6 de junio de 2024) ejecutando la acción «delete» múltiples veces y «evidenciando que la intención era la de eliminar reiteradamente» los archivos.

Hay otro dato llamativo que subrayan los investigadores y es que días después de la denuncia, la edil pide al informático municipal si puede acceder a su teléfono para ver si puede mirar alguna cosas (el que devuelven al Ayuntamiento) y este le responde que sí pero que «tal como están las cosas prefiere no tocar ningún teléfono».

El Diario Montañés ha vuelto a intentar hablar con la edil sobre este asunto, pero ella ha declinado responder por ahora.