El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El homenajeado recibe un obsequio de manos del alcalde de Suances. DM

Pipi Campuzano recibió el Premio Coralia 17 en Suances

La localidad reconoce así la labor de este torrelaveguense, que ha destacado por difundir los eventos comarcales que recoge a través de su cámara

Sara Torre

Sara Torre

Suances

Jueves, 14 de agosto 2025, 12:08

El divulgador torrelaveguense Pipi Campuzano ha sido galardonado en Suances con el premio Coralia 17, por su labor en la difusión de eventos desde hace años. Lo ha hecho a través de su cámara, con el interés altruista de mantener puntualmente informado al pueblo de la actividad cultural de la región.

El reconocimiento se lo entregó el alcalde de Suances Andrés Ruiz Moya en la clausura de Coralia 17, un evento celebrado en la Iglesia de Nuestra Señora de Las Lindes, organizado por la Concejalía de Cultura y con la colaboración de la Coral Voces del Mar.

Tanto el concejal de Cultura (Fran Gascón) como el presidente de la Coral Voces del Mar (José Olozábal) valoraron positivamente este encuentro coral ya consolidado en la época estival de Suances. Este año se ha prolongado, con éxito de participación, a lo largo de los fines de semana del mes de julio y primeros de agosto.

Agrupaciones corales como el Coro Solvay Ensemble; el Orfeón Condal de Noreña; el Coro Voz del Pueblo de Guarnizo y la anfitriona Coral Voces del Mar junto a los conciertos de órgano de Mikel Ansola y de trompeta y órgano a cargo de Marco Cubillas y Óscar Rodríguez, respectivamente, han sido los protagonistas de esta edición. También han destacado las visitas gratuitas y guiadas al órgano de la parroquia, por parte del conocido historiador Enrique Campuzano.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Hallan muerto en su celda al autor del atropello mortal de la S-20 el pasado enero
  2. 2

    «He decidido dar este paso adelante en mi carrera», dice Villalibre
  3. 3

    «Ya no busco ser una estrella, llevo mucho viviendode la música y con eso me siento satisfecho»
  4. 4 El concierto de Edurne y la orquesta Paris de Noia despedirán el verano en Noja
  5. 5

    Cantabria se prepara para un viernes festivo abrasador: 37º en Santander y 41º en Torrelavega
  6. 6

    Los expertos vaticinan que las playas de Noja «son parte de la futura expansión de las algas invasoras»
  7. 7 Las tormentas dejan granizo en algunos puntos de Cantabria
  8. 8

    El Ministerio se niega a activar a la BRIF de Ruente y los bomberos explotan: «Es una vergüenza»
  9. 9

    La nueva imagen del paseo de Gamazo
  10. 10

    La Aemet eleva mañana la alerta a nivel rojo por temperaturas cercanas a 40º en el litoral cántabro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Pipi Campuzano recibió el Premio Coralia 17 en Suances

Pipi Campuzano recibió el Premio Coralia 17 en Suances