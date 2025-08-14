Pipi Campuzano recibió el Premio Coralia 17 en Suances La localidad reconoce así la labor de este torrelaveguense, que ha destacado por difundir los eventos comarcales que recoge a través de su cámara

Sara Torre Suances Jueves, 14 de agosto 2025, 12:08 | Actualizado 15:53h.

El divulgador torrelaveguense Pipi Campuzano ha sido galardonado en Suances con el premio Coralia 17, por su labor en la difusión de eventos desde hace años. Lo ha hecho a través de su cámara, con el interés altruista de mantener puntualmente informado al pueblo de la actividad cultural de la región.

El reconocimiento se lo entregó el alcalde de Suances Andrés Ruiz Moya en la clausura de Coralia 17, un evento celebrado en la Iglesia de Nuestra Señora de Las Lindes, organizado por la Concejalía de Cultura y con la colaboración de la Coral Voces del Mar.

Tanto el concejal de Cultura (Fran Gascón) como el presidente de la Coral Voces del Mar (José Olozábal) valoraron positivamente este encuentro coral ya consolidado en la época estival de Suances. Este año se ha prolongado, con éxito de participación, a lo largo de los fines de semana del mes de julio y primeros de agosto.

Agrupaciones corales como el Coro Solvay Ensemble; el Orfeón Condal de Noreña; el Coro Voz del Pueblo de Guarnizo y la anfitriona Coral Voces del Mar junto a los conciertos de órgano de Mikel Ansola y de trompeta y órgano a cargo de Marco Cubillas y Óscar Rodríguez, respectivamente, han sido los protagonistas de esta edición. También han destacado las visitas gratuitas y guiadas al órgano de la parroquia, por parte del conocido historiador Enrique Campuzano.