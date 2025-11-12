Polanco iniciará esta semana los trámites para las 30 viviendas de alquiler asequible en Rumoroso Buruaga ha anunciado además la licitación en diciembre de la ampliación del centro de salud de Polanco, que comenzará en 2026

Lucía Alcolea Santander Miércoles, 12 de noviembre 2025, 18:34

Dos grandes proyectos: la licitación de las obras para ampliar el centro de salud de Polanco el próximo mes de diciembre y el inicio de los trámites para la concesión de la licencia municipal para construir 30 viviendas de alquiler asequible en Rumoroso. Fueron las dos noticias que la presidenta del Gobierno de Cantabria María José Sáenz de Buruaga, comunicó este miércoles a la alcaldesa de Polanco Rosa Díaz en el encuentro mantenido en Peña Herbosa.

La ampliación del centro de salud, que da servicio actualmente a la población de Polanco y Miengo (unos 11.000 habitantes), es una reivindicación vecinal «desde el año 2018» y va a permitir «dar un salto de calidad» en la Atención Primaria, señaló Buruaga. Además, la intención del Ejecutivo regional es dar continuidad al proyecto en una segunda fase con la remodelación del edificio existente. Con esta medida, «mejorarán las condiciones de trabajo de los profesionales sanitarios y se va a posibilitar la incorporación de nuevos servicios asistenciales» en la zona del Besaya.

Concesión de la licencia

En otro orden de cosas, el Gobierno de Cantabria ha incluido a la localidad de Rumoroso dentro de la lista de municipios (son seis) que se beneficiarán del proyecto de construcción de 212 viviendas en régimen de alquiler social asequible, a través del procedimiento de colaboración público-privada y con la ayuda de los fondos europeos. A este respecto, la presidenta y la regidora abordaron la cuestión en torno a la treintena de viviendas que se levantarán en Rumoroso. «Esta misma semana el Ayuntamiento recibirá el proyecto para poder tramitar la concesión de la licencia de ejecución, con el objetivo de que las obras puedan empezar lo antes posible», adelantó Buruaga. Esta promoción supondrá una inversión de 3,3 millones de euros.

Son, comentó la presidenta, «los dos grandes proyectos de la legislatura en Polanco». Además, en el encuentro mantenido en Santander, Buruaga y la regidora trataron otras medidas que el Ejecutivo autonómico tiene en marcha en Polanco en materia de industria e innovación, entre otros ámbitos.

Por su parte, la alcaldesa valoró «la cordialidad de la reunión» y agradeció a María José Sáenz de Buruaga «su implicación en proyectos tan importantes para el futuro de Polanco». La ampliación del centro de salud es uno de los principales objetivos de la regidora del PRC, quien en una entrevista de 2024 recordó que llevaba detrás de este proyecto «tres legislaturas». Parece así, que ahora está más cerca que nunca de conseguirlo.