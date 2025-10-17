Polanco limpia el río Cabo para prevenir desbordamientos La actuación tiene un coste de unos 11.000 euros, abarca dos tramos de casi dos kilómetros de río, y se hará de forma manual para proteger el entorno natural del cauce

El Ayuntamiento de Polanco ha iniciado, a través de una empresa especializada, un nuevo proyecto de limpieza y mantenimiento del río Cabo, con un presupuesto que asciende a casi 11.000 euros, destinado a mejorar el estado del cauce y evitar posibles problemas de desbordamientos o acumulación de materiales ante la llegada del invierno.

La iniciativa, promovida por el equipo de gobierno, responde a una demanda reiterada de los vecinos de la zona, preocupados por la situación del río en varios puntos donde la vegetación y los restos arrastrados por el agua habían ido deteriorando su aspecto y dificultando el discurrir del caudal.

De ahí que se haya decidido intervenir en dos tramos que suman casi dos kilómetros. En el primero, entre el centro de salud de Polanco y el puente de acceso al barrio de Quintana, se acometerá una limpieza menos intensa gracias a las actuaciones que se llevaron a cabo en años anteriores.

Por contra, en el segundo aguas arriba, de mayor extensión y que discurre desde el puente del barrio Quintana hasta el llamado Molino de Posadillo, la actuación será mas a fondo porque se trata de una zona el cauce presenta mayor acumulación de maleza y restos vegetales.

Los trabajos consistirán en el apeo manual del arbolado y la retirada de ramas, troncos y restos vegetales, además del transporte de los materiales hasta un gestor autorizado, sin que se emplee maquinaria pesada para preservar la integridad medioambiental del río y minimizar el impacto sobre la flora y la fauna del entorno.

Función preventiva

La alcaldesa de Polanco, Rosa Díaz, ha destacado que este tipo de actuaciones, además de mejorar el entorno natural, tienen una función preventiva importante de cara a los meses de invierno, cuando las lluvias pueden aumentar el caudal del río y generar situaciones de riesgo.

El Ayuntamiento ha querido actuar antes de que lleguen los episodios de mayor precipitación, para garantizar la seguridad de las personas y de las viviendas situadas en los márgenes del río. Además, ha avanzado que el estudia nuevas actuaciones complementarias, como la mejora la senda peatonal en las inmediaciones del cauce, y también pequeñas intervenciones de restauración vegetal que favorezcan el equilibrio ecológico del entorno.

