Polanco planta cara al incremento del coste del Torrebús

La alcaldesa de Polanco ha rechazado el nuevo convenio propuesto por el Ayuntamiento de Torrelavega para que el Torrebús siga prestando servicio también en su ... municipio, debido a los «inoportunos» horarios y al coste, que pasaría a duplicar el del acuerdo anterior. Aunque no ha concretado cifras, la partida existente para el presente año era de 60.000 euros, y en el presupuesto recién aprobado para 2026, se habían contemplado 70.000. «No estoy dispuesta a asumirlo», ha dicho, en referencia al incremento. Así lo hizo saber la regidora en un pleno municipal, donde explicó que llevará el asunto a comisión para conocer qué opinan el resto de grupos. «Y si se mojan, porque es muy fácil criticar pero hay que opinar y aportar», lanzó.

«Es un acuerdo que no me gusta, y así se lo he trasladado al alcalde y al responsable de urbanismo y transporte de Torrelavega y no descarto ninguna determinación al respecto». Incluida la supresión del servicio: «Igual nos tenemos que quedar sin Torrebús».

La regidora ha puesto sobre la mesa que, tras la apertura de la carretera de Duález, que ya está en funcionamiento, se estima que habrá un cincuenta por ciento menos de circulación en la Avenida de Solvay y explicó que el Gobierno regional permite que, con la línea de Alsa Santander- Torrelavega, Torrelavega-Santander, se pueda recoger a los vecinos por la carretera nacional y por la regional. Y esto, indica, «está compensando la falta de buenos horarios del Torrebús». Por todo ello, insiste en que se deben mejorar los horarios, si bien está de acuerdo con las frecuencias.

En cuanto a los grupos de la oposición, anticipándose a esa comisión anunciada por la regidora, y pendientes de conocer las condiciones concretas del convenio, han opinado de manera dispar. La portavoz Popular, María José Canencia, coincide con la regidora en que Polanco está pagando «por un servicio inservible» porque los horarios «no son útiles para los usuarios». «En Soña, si bajas a las ocho de la mañana, no vuelves hasta las cuatro de la tarde». Lo cual «no te facilita acudir a un médico ni a hacer la compra ni a ningún tipo de recado». Al margen de eso, hay zonas del Ayuntamiento a donde no llega y, por tanto, no hay transporte.

Por parte del grupo Socialista, su secretario Rubén García «a priori», se muestra contrario a suprimir el servicio. «Porque es lo que siempre hemos pedido y se trata de un servicio público que tiene que estar, sobre todo para ir al hospital o a la Avenida de España», explica. «Sería un paso atrás». Pero tampoco lo quiere «a cualquier precio» y cree que «si estamos hablando de cifras que se escapan pues igual hay que buscar otra alternativa».

La edil de Vox Sara de la Llama también está de acuerdo en que «el servicio tiene que ser efectivo y no lo está siendo», pero se muestra contraria a eliminarlo sin buscar antes una alternativa.