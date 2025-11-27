El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Polanco planta cara al incremento del coste del Torrebús

La alcaldesa se declara contra la propuesta recibida por el Ayuntamiento de Torrelavega, exige un cambio de horarios y hasta se plantea la supresión del servicio

Sara Torre

Sara Torre

Polanco

Jueves, 27 de noviembre 2025, 16:09

Comenta

La alcaldesa de Polanco ha rechazado el nuevo convenio propuesto por el Ayuntamiento de Torrelavega para que el Torrebús siga prestando servicio también en su ... municipio, debido a los «inoportunos» horarios y al coste, que pasaría a duplicar el del acuerdo anterior. Aunque no ha concretado cifras, la partida existente para el presente año era de 60.000 euros, y en el presupuesto recién aprobado para 2026, se habían contemplado 70.000. «No estoy dispuesta a asumirlo», ha dicho, en referencia al incremento. Así lo hizo saber la regidora en un pleno municipal, donde explicó que llevará el asunto a comisión para conocer qué opinan el resto de grupos. «Y si se mojan, porque es muy fácil criticar pero hay que opinar y aportar», lanzó.

