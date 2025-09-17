Polémica en Santillana por el estacionamiento de la alcaldesa junto al consultorio

Sara Torre Santillana del Mar Miércoles, 17 de septiembre 2025, 07:27 Comenta Compartir

El Grupo socialista de Santillana del Mar ha difundido una fotografía del coche particular de la alcaldesa, Sara Izquierdo, aparcado en raya amarilla, frente al consultorio médico. La publicación persigue denunciar lo que considera «privilegios políticos» de la regidora.

Así, el portavoz socialista Ángel Rodríguez ha criticado que, con el problema de aparcamiento en la población, y pudiendo aparcar, según apunta, en La Robleda, «se cree por encima de la ciudadanía», cuando, «la Ley no entiende de cargos y el respeto a este pueblo tampoco debería entender de favoritismos».

En esta línea, se plantea que «si la máxima responsable del Ayuntamiento es la primera en incumplir las normas, ¿con qué autoridad puede exigir después a los vecinos» que las acaten?. También lamenta que la regidora demuestra «que no tiene vergüenza ni límites» después de haberse gastado «700 euros de dinero público para lucirse en no sé qué eventos», en alusión a la insignia adquirida recientemente. Al respecto del estacionamiento, el socialista estima que «lo peor no es que haya aparcado en un lugar reservado, sino que tenía al lado un coche de la Policía Local». Entonces, pregunta «si hay una ley para vecinos y otra distinta para la alcaldesa».

En respuesta, Sara Izquierdo afirma que el espacio está destinado a servicios médicos y municipales y que el día en que aparcó en el lugar en cuestión era domingo, cuando no hay servicios médicos en el consultorio. Además, explica que «llegaba con el tiempo justo tras atender una necesidad en uno de nuestros pueblos» y que la esperaban en un evento oficial en La Robleda. «Conviene dejarlo bien claro: no estaba de paseo ni de asueto dominical, sino cumpliendo con mis funciones como alcaldesa y representando al municipio».