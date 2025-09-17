El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen difundida por el Gupo Socialista de Santillana. DM

Polémica en Santillana por el estacionamiento de la alcaldesa junto al consultorio

Sara Torre

Sara Torre

Santillana del Mar

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 07:27

El Grupo socialista de Santillana del Mar ha difundido una fotografía del coche particular de la alcaldesa, Sara Izquierdo, aparcado en raya amarilla, frente al consultorio médico. La publicación persigue denunciar lo que considera «privilegios políticos» de la regidora.

Así, el portavoz socialista Ángel Rodríguez ha criticado que, con el problema de aparcamiento en la población, y pudiendo aparcar, según apunta, en La Robleda, «se cree por encima de la ciudadanía», cuando, «la Ley no entiende de cargos y el respeto a este pueblo tampoco debería entender de favoritismos».

En esta línea, se plantea que «si la máxima responsable del Ayuntamiento es la primera en incumplir las normas, ¿con qué autoridad puede exigir después a los vecinos» que las acaten?. También lamenta que la regidora demuestra «que no tiene vergüenza ni límites» después de haberse gastado «700 euros de dinero público para lucirse en no sé qué eventos», en alusión a la insignia adquirida recientemente. Al respecto del estacionamiento, el socialista estima que «lo peor no es que haya aparcado en un lugar reservado, sino que tenía al lado un coche de la Policía Local». Entonces, pregunta «si hay una ley para vecinos y otra distinta para la alcaldesa».

En respuesta, Sara Izquierdo afirma que el espacio está destinado a servicios médicos y municipales y que el día en que aparcó en el lugar en cuestión era domingo, cuando no hay servicios médicos en el consultorio. Además, explica que «llegaba con el tiempo justo tras atender una necesidad en uno de nuestros pueblos» y que la esperaban en un evento oficial en La Robleda. «Conviene dejarlo bien claro: no estaba de paseo ni de asueto dominical, sino cumpliendo con mis funciones como alcaldesa y representando al municipio».

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El juez rectifica y rebaja a 75.000 euros la fianza al fiscal general después de que García Ortiz depositara los 150.000 iniciales
  2. 2

    La Sala Kaya de Santander se estrena el día 26 y programa 18 conciertos hasta fin de año
  3. 3 Miguel Poveda, Diana Navarro, Luz Casal, José Mercé y Rozalén actuarán en la cueva de El Soplao
  4. 4

    El Gobierno de Cantabria pide máxima prevención ante llamadas telefónicas desconocidas
  5. 5 Ensalada de alcachofas, un entrante sencillo a la par que exquisito
  6. 6

    Luces y sombras en el inicio de la caza en la Reserva
  7. 7

    El PRC dice que la constructora CAF ya da por hecho que los trenes de Cercanías no llegarán en 2026
  8. 8 Muere Robert Redford a los 89 años
  9. 9

    Israel desoye el clamor internacional e invade Gaza mientras la ONU denuncia el «genocidio»
  10. 10

    Torrelavega activa el proyecto para descongestionar los accesos a la ciudad

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Polémica en Santillana por el estacionamiento de la alcaldesa junto al consultorio

Polémica en Santillana por el estacionamiento de la alcaldesa junto al consultorio