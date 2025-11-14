El PRC de Cartes exige «soluciones urgentes» alrededor del nuevo parque canino La portavoz en el Ayuntamiento denuncia «falta de seguridad en el recinto, deficiencias en la pasarela de acceso a La Viesca y abandono del lavadero»

El nuevo parque canino de Santiago de Cartes, entre el río y el lavadero.

La portavoz del PRC en el Ayuntamiento de Cartes Emi Peón ha exigido «soluciones urgentes» a las «múltiples deficiencias» del entorno del nuevo parque canino de Santiago de Cartes, inaugurado hace unos días por el consejero de Fomento Roberto Media, a quien ha urgido a actuar, en colaboración con el Ayuntamiento, para «corregir» esos problemas, «que afectan a la seguridad del recinto, la movilidad y la conservación del patrimonio de la zona».

Peón ha considerado «especialmente preocupante» la falta de cerramiento en el lateral del parque que linda con el cauce del río, porque representa, ha dicho, «un riesgo evidente para mascotas y usuarios, especialmente los más pequeños». «Es imprescindible instalar una malla metálica que garantice la seguridad del recinto y permita su uso adecuado».

La concejala regionalista ha reclamado también una solución a los problemas de la pasarela de acceso hacia La Viesca, inaugurada en 2024, con un suelo de rejilla metálica (tramex) que «genera rechazo entre muchos perros, lo que obliga a los propietarios a cruzar por zonas no habilitadas o renunciar al paso».

Además, ha advertido que muchas personas con vértigo sufren dificultades para atravesarla y ha recordado el compromiso asumido por el anterior alcalde Agustín Molleda para buscar una alternativa.

Situación preocupante del lavadero

Entre las necesidades advertidas, Peón ha destacado el «deficiente» estado de conservación del lavadero de Santiago, ubicado junto al parque. «Es un espacio con valor patrimonial que sufre una evidente falta de mantenimiento, con aguas estancadas y residuos acumulados frecuentemente en su interior».