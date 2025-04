PRC y PSOE guardan silencio, el PP pide «prudencia» y Vox luchará contra la corrupción

En el 'caso Santillana' están implicados políticos de tres de los cuatro partidos con representación en el Parlamento de Cantabria: PP, PSOE y PRC. Por ... eso no resulta extraño que los dirigentes regionales de las tres formaciones opten por guardar silencio, por el momento, como han hecho PSOE y PRC, o bien pidan «prudencia», como hace el PP.

En cambio desde Vox tienen muy claro que «vamos a luchar contra la corrupción y el servilismo de este ayuntamiento».

Este periódico se ha puesto en contacto con los representantes regionales de las cuatro formaciones para conocer sus impresiones sobre las conclusiones de la Guardia Civil. Desde el PRC, la diputada y vicesecretaria de Organización del PRC, Paula Fernández, ha señalado en varias ocasiones que no harán valoraciones hasta conocer una resolución judicial que determine el alcance de las pesquisas policiales. Del mismo modo, el PSOE regional prefiere no pronunciarse. Sí lo ha hecho, a través de su redes sociales, el PSOE de Santillana respecto a la información publicada el domingo por El Diario Montañés que afecta a la concejala socialista Paula Pérez, imputada por el borrado de datos municipales y que se «jactó» de esa acción en una conversación con sus compañeros de partido, a pesar de que oficialmente mantiene que «no fue intencionado».

En un comunicado, su partido reitera que el borrado de documentos «fue un error totalmente involuntario, sin ninguna mala intención ni consecuencia grave». «La documentación eliminada no tenía nada que ver con contratos ni ningún asunto que nos afectara a nosotros directamente. Se trataba de archivos sin relevancia administrativa, como actas de plenos antiguos, que posteriormente fueron recuperados en su totalidad».

Desde el PP, el portavoz parlamentario Juan José Alonso pidió «prudencia» y «dejar actuar a la Justicia». «Tenemos que respetar los tiempos y que se aclare todo por el bienestar de los vecinos de Santillana».

«Red clientelar terrible»

Más duros se mostraron en Vox, en concreto el representante de este partido en Santillana, Javier González, que fue edil del PRC en la pasada legislatura, aunque entregó su acta. «Me marché porque vi cosas que no me gustaban. Esto salpica a todos. Es vergonzoso, me asusta y espero que la gente despierte. Hay una red clientelar terrible».