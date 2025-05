La empresa que planeaba instalar paneles solares en el pantano del Ebro abandona el proyecto

La empresa que solicitó un permiso para instalar placas fotovoltaicas flotantes en el pantano del Ebro, un proyecto que despertó tanta curiosidad como recelo, ha ... desistido de seguir adelante con el plan. Eso, al menos, es lo que se deduce de la situación de olvido en que se encuentra el expediente.

La Confederación Hidrográfica del Ebro recibió esa solicitud en 2022, un proyecto que adolecía de «insuficiente concreción técnica», según se señala desde el propio organismo. Fue esa la razón por la que el proceso de tramitación quedó congelado: «El expediente no fue resuelto y la empresa no ha mostrado desde entonces más interés».

La Confederación confirmó, en 2022, que había recibido la solicitud de una compañía interesada en instalar esa tecnología para la obtención de energía renovable en el embalse, lo que dio inicio a un proceso de estudio del proyecto, a pesar de la imposibilidad de resolver esa petición a la espera de que el Ministerio para la Transición Ecológica desarrollara el real decreto para regular este sistema de generación, finalmente publicado en julio de 2024. El Ministerio incluyó el pantano dentro del centenar de embalses susceptibles de soportar parques fotovoltaicos. De hecho, Transición Ecológica lo destacaba como uno de los más idóneos de toda la Península ibérica, con hasta 215 hectáreas de uso potencial. Únicamente el embalse de La Serena, en Badajoz, tendría más superficie disponible para este fin.

Las claves Archivado La tramitación de la solicitud no concluyó y la empresa no ha vuelto a mostrar interés

Idoneidad El Ministerio incluye el pantano en el listado de embalses susceptibles de albergar estos parques

Concesión La explotación de estas instalaciones tendrá un carácter temporal por un máximo de 25 años

La Confederación Hidrográfica, más allá de confirmar la existencia de ese proyecto, no desveló ni el nombre de la empresa promotora ni las dimensiones del proyecto, a la espera de conocer si este superaba todas las exigencias para su ejecución. Así, no se facilitaron datos sobre la zona del pantano en que se pretendía instalar esta infraestructura energética, o cuántas hectáreas de las 215 disponibles -el 5% de las 4.299 que constituyen la superficie del pantano- se planeaban ocupar: esa es la extensión máxima permitida, aunque aprovecharla por completo o no dependerá de las empresas que pujen por los derechos de explotación.

La tramitación de este tipo de concesión exige que el proyecto sea sometido a una evaluación de impacto ambiental, similar a la de los parques eólicos, y la eléctrica deberá presentar un plan específico de explotación, mantenimiento, limpieza de las instalaciones y una propuesta de seguimiento de calidad de las aguas, así como un proyecto de desmontaje de la planta. Esta operación no tiene por qué presentar excesivas dificultades teniendo en cuenta que la colocación de las placas es sencilla, instaladas sobre un soporte en contacto indirecto con el agua, en relación a la terrestre. La concesión tendrá un carácter temporal por un máximo de 25 años.

Las instalaciones fotovoltaicas flotantes abren nuevas oportunidades para aumentar la capacidad de generación renovable y también suponen mejoras sobre las huertas solares terrestres. La más evidente, según Transición Ecológica, es el mayor rendimiento energético, ya que con el mismo número de placas se podría generar más cantidad de electricidad para su consumo que en tierra firme, gracias a los efectos de enfriamiento del agua y al aumento de la luminosidad por la disminución de la presencia de polvo.

Beneficios

Ya en el borrador del real decreto, el Ministerio apuntaba una serie de beneficios adicionales de estas instalaciones para los propios embalses, sobre todo para hacer frente a los periodos de baja disponibilidad de agua como consecuencia de la sequía gracias a la reducción de la evaporación provocada por los paneles fotovoltaicos, que proporcionan sombra y limitan el efecto de la radiación solar. Además, la sombra de estos parques flotantes contribuye a mermar las floraciones de algas en cuerpos de agua dulce, un problema cada vez más generalizado.

Esta tecnología nació en 2005, pero experimentó su expansión a partir de 2012. Pasadas más de dos décadas, España se ha preparado para sumarse a esta alternativa y dar un enorme salto en su producción de energía solar. Si se tiene en cuenta que es el país europeo con más infraestructuras de este tipo -1.225 entre pantanos, embalses o presas-, el potencial de crecimiento es enorme.

Recelo

Los planes ministeriales de promover este tipo de instalaciones en los embalses susceptibles de albergarlas generaron curiosidad y también recelo en Cantabria aún antes de que el texto legal tomara forma definitiva. El alcalde de Campoo de Yuso, Eduardo Ortiz, ya reclamó en 2022 que este nuevo uso del pantano no afectara a otras acciones a desarrollar en ese entorno, y que, de salir adelante, el parque solar flotante fuera compatible con la actividad deportiva del remo, la navegación y el uso lúdico del espacio. De todas formas, reconocía que, dadas las grandes dimensiones del embalse, confiaba en que la instalación pudiera ubicarse en zonas de menor impacto, como podría ser, a su juicio, el área más cercana a la presa de Arroyo.

Asociaciones conservacionistas como SEO BirdLife y Ecologistas en Acción se mostraban directamente partidarios de sacar el pantano del Ebro del listado de embalses donde se permite instalar los paneles flotantes. Ambas argumentaban que dado el valor ecológico de la zona -un espacio sensible para las aves acuáticas migratorias, según SEO BirdLife-, sería más conveniente elegir emplazamientos donde el impacto sería menor. Desde ARCA, por su parte, se apelaba a la prudencia y a la necesidad de conocer de qué modo afectaría un parque solar de este tipo a la flora, la fauna y las propias condiciones del agua, aunque también reconocía que la puesta en marcha de una infraestructura de este tipo resultaría menos agresiva en comparación con un parque eólico o uno solar terrestre.