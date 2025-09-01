Un problema con la pavimentación retrasa la conclusión del palacio Jaime del Amo en Suances La madera se ha ensanchado y ha habido que levantar parte del suelo. El Consistorio adecuará el exterior una vez finalicen las labores en el interior del edificio

Sara Torre Santander Lunes, 1 de septiembre 2025, 07:12

El Palacio Jaime del Amo de Suances continúa rodeado de andamios. La inauguración del centro cultural, prevista para el mes de agosto, se ha visto retrasada debido a un problema con el pavimento. «La madera no se protegió una vez colocada y al estar expuesta se ha ensanchado en algunas zonas», lo que ha obligado a desmontar una parte del suelo, explicó el alcalde, Andrés Ruiz Moya. Un contratiempo que por otro lado, desde el Gobierno de Cantabria aseguran, «ya está solucionado». Es más, el Ejecutivo regional, encargado de realizar las obras en el interior del histórico inmueble, explicó que la actuación está «prácticamente finalizada», a falta de instalar las butacas de lo que será la sala principal. Los trabajos fueron adjudicados por la Sociedad Regional de Cultura y Deporte a las empresas Tektia y Excavaciones Gaby –tras superar numerosos obstáculos, como el concurso de acreedores de la anterior promotora– y la inversión para reconvertir el edificio en un teatro y centro cultural ronda los 4 millones de euros.

Una vez finalizadas las labores en el interior, es el Consistorio quien debe intervenir en el exterior del complejo arquitectónico en cuestiones relativas a la creación de accesos o la urbanización, entre otras. Pero Ruiz Moya señaló ayer que «dadas las complicaciones del periodo estival», los trabajos no han podido iniciarse. El regidor socialista asumió el retraso pero también destacó que falta «dotar el interior de mobiliario y medios técnicos». El socialista atribuyó todos estos detalles aún pendientes «a que estamos en verano y hay muchas empresas de vacaciones». Una dinámica que puede cambiar ahora que comienza septiembre.

En el presupuesto del proyecto está incluido el equipamiento del interior del edificio. Una parte que también correrá a cargo del Gobierno de Cantabria, como así determinó la presidenta, María José Sáenz de Buruaga, en una visita reciente al municipio.

El imponente edificio, cuya rehabilitación ha supuesto más de un quebradero de cabeza, resurgirá con una obra que tiene como finalidad convertirlo en un «revulsivo» y un espacio cultural «de referencia» en Cantabria. Aunque se barajaron varias opciones, finalmente la anterior Consejería de Cultura al mando de Pablo Zuloaga optó por el destino descrito.

Problemas

El proyecto ha superado varios escollos que han obligado al Ejecutivo a tener que licitar el proceso hasta en dos ocasiones. Un maremoto burocrático que ha llevado a Tektia a finalizar las actuaciones previstas.

La nueva empresa se comprometió a presentar un plan donde se reflejaran los plazos. Además, asumió al jefe de obra de la anterior promotora, Conspur, que había entrado en preconcurso de acreedores, «por sus conocimientos sobre el plan de ejecución».

De momento, el vallado perimetral permanece ocupando el aparcamiento público que rodea al vistoso palacio. A un lado de las vallas, se alza la obra sin terminar, en la que se diferencia claramente el área original de la parte que ya ha sido reconstruida. Al otro lado, aparecen las letras de 'Suances' en color azul, con el mar de fondo. Una vista espectacular que está a punto de cambiar tras la conclusión de los trabajos.