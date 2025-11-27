Reocín creará un centro de interpretación del Día de las Instituciones El Ayuntamiento aprovechará las obras para adecuar la Casa de Cultura, en licitación, para generar un espacio dedicado a la fiesta identitaria de Cantabria

Lucía Alcolea Santander Jueves, 27 de noviembre 2025, 16:22 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Reocín creará un centro de interpretación del Día de las Instituciones, fiesta que conmemora en Puente San Miguel cada 28 de julio la constitución de la provincia de Cantabria, en la actual Casa de Cultura, ubicada en el barrio de La Robleda, junto a las dependencias municipales. Así lo ha explicado el alcalde Pablo Diestro: «Aprovecharemos las obras de adecuación del edificio para generar una especie de museo dedicado a esta celebración». El proyecto, vinculado al Plan de Sostenibilidad Turística de Reocín, tiene un coste de 250.000 euros y consistirá en unir la actual sala de conferencias y un espacio anexo que era empleado como telecentro.

La idea es que la sala expositiva recree la historia de cómo se constituye la Comunidad Autónoma de Cantabria en el año 1778; «que explique cómo ha evolucionado la celebración y qué representa a día de hoy la fiesta del Día de las Instituciones». La adecuación del nuevo espacio expositivo se realizará aprovechando los trabajos de mejora del inmueble. Las obras en este sentido consistirán en «la renovación del suelo y de las paredes de todas las zonas comunes que integran la casa de cultura», ha concretado Diestro. También está prevista la renovación de los aseos y la creación de un baño adaptado a personas con discapacidad. El proyecto incluye también habilitar una zona de camerinos, «ya que existe un escenario en el que se realizan representaciones».

Volviendo al centro de interpretación, «éste será de carácter gratuito» y permitirá conocer la historia que nos identifica como región. «Se trata de divulgar el conocimiento sobre Cantabria y sus nueve valles y esperamos que sea un foco de atracción de vecinos y visitantes».