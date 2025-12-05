El Calendario Municipal de Los Corrales llega con seis obras de arte de Cintia González

En una semana comenzará el reparto del nuevo Calendario Municipal de Los Corrales de Buelna para 2026, una iniciativa que cumple 25 años de historia, ... desde que artistas de la Escuela de Arte se unieron a su directora, Cintia González, para editar el primer ejemplar. Hasta el día de hoy, han sido decenas las obras de arte que han ilustrado las hojas de un calendario que acampará el resto del año en cocinas, cuartos y oficinas.

Un cuarto de siglo más tarde, con Cintia González sigue al frente de la idea, con seis dibujos de otros tantos rincones del municipio, «elegidos con mimo, contando la historia de esos lugares a través de las personas que han vivido siempre en ellos». Este año se han elegido lugares icónicos, como el «histórico y especial» barrio del Matadero, la «magnífica y poco apreciada» iglesia de Somahoz, o el entorno de la estatua de San Juan Bautista con La Salle al fondo, «heredera de las primeras escuelas para muchas generaciones». También se pueden apreciar las casonas de Barros, la bolera de San Mateo o la ermita de San Miguel, «en otro barrio histórico como la Aldea».

En la primera edición participó una alumna de la Escuela de Arte, que hoy es concejala de Educación, Cultura y Turismo, María Ángeles Lombilla, para la que el calendario es una de las «niñas de sus ojos».

«Se espera con ilusión»

«Se cumplen 25 años del primer calendario que se hizo en el Ayuntamiento, en aquel participé como artista y creo que se acogió con una gran ilusión, tanto por los que participamos en él, como por los vecinos que lo recibieron. Hoy, el calendario municipal sigue siendo esperado con la misma ilusión, y con cuestiones de qué rincones plasmará o si será mi barrio esta vez el que salga», valora Lombilla. «Al final es nuestro municipio en preciosas ilustraciones que Cintia González dibuja con gran maestría cada año. Es aumentar, con ellas, nuestro patrimonio, y un detalle que, con todo el cariño, queremos ofrecer a nuestros vecinos».

No habrá que esperar ya mucho, a partir del miércoles, 10 de diciembre, comenzará el reparto, hasta agotar existencias y de manera totalmente gratuita. Será en la Oficina de Turismo de miércoles a domingo de 10 de la mañana a una del mediodía y de cuatro y media a seis de la tarde, y en el Ayuntamiento de 9.30 a 13.30 horas.

La única petición es que se recoja un único ejemplar por familia, para que pueda llegar al mayor número posible de hogares.