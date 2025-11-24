Los responsables durante 35 años de Cáritas en Los Corrales dan el relevo Ramiro Pérez y Fernando García dejan sus cargos en manos de Rosalía Ramos y Clara Laguillo

Nacho Cavia Los Corrales de Buelna Lunes, 24 de noviembre 2025, 13:36

A una organización de largo aliento en Los Corrales de Buelna como Cáritas Parroquial le ha llegado el momento de dar paso a una nueva generación de colaboradoras. Las personas que han dirigido los designios de la entidad durante los últimos 35 años, Ramiro Pérez y Fernando García (presidente y tesorero de la organización, respectivamente) han dado el relevo a Rosalía Ramos y Clara Laguillo, personas que conocen bien la institución y que esperan dar «nuevos aires». Rosalía Ramos es la nueva presidenta. «Siempre he tenido inquietudes sociales y religiosas y, cuando me jubilé, encontré el tiempo necesario para dedicárselo a esta gran institución», asegura. La tesorera, Clara Laguillo, es de la misma opinión. «Estamos aquí para echar una mano, para trabajar todos juntos por Cáritas».

Apenas han tenido tiempo ambas para asumir todas las responsabilidades de una institución que, por otra parte, conocen muy bien, y ya están metidas en la primera campaña de recogida de alimentos. Será los días 12 y 13 de diciembre en los supermercados Eroski Center Consum, en la calle 2 de Mayo, y Lupa, en la Avenida Cantabria de Los Corrales.

Ampliar Las últimas cuentas de Ramiro Pérez y Fernando García. CAVIA

En la última reunión del colectivo Ramiro Pérez y Fernando García consumaron su dimisión para traspasar responsabilidades «sin apartarnos de todo lo que podamos seguir haciendo». Llegaron a esos cargos en 1990 y «era hora de dar el relevo de una institución con suficientes personas para hacer frente a todo los departamentos que gestionamos, desde los alimentos a la ropa o material en general».

«Más familias que nunca»

Todo ello en pleno incremento de las familias atendidas semanalmente. A día de hoy 376 personas, «más que nunca», como decía el anterior presidente de la entidad. Mantienen las cuentas saneadas, pero lo cierto es que en lo que llevan de año ya se han gastado más de 31.000 euros, con unos ingresos que rondan los 20.000. Ahora llega la Lotería de Navidad, que suele dejar en la institución unos 10.000 euros. Aun así, y a la espera del gasto extraordinario que supondrán las últimas semanas del año, temen terminar el ejercicio con unos 6.000 euros de déficit.

En cuanto a los alimentos, confían en la tradicional Operación Kilo, contando con la colaboración de los colegios de la zona.