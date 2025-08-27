La restauración de la cantera de Cuchía culminará con la plantación de 13.000 árboles

La empresa pública Tragsa plantará 12.918 unidades de árboles en la cantera de Cuchía, en Miengo. La promotora acaba de sacar a licitación el ... suministro de las 13 especies arbóreas con las que proyecta 'arropar' unas 11 hectáreas del antiguo suelo industrial de Solvay. A esta cantidad, se sumarán otras 12.000 plantas de tres especies distintas. El objetivo es convertir esta cantidad desaprovechada –y degradada– de terreno en un espacio natural protegido y silenciar así los ecos de una vieja reivindicación vecinal.

A punto de alcanzar el ecuador del proyecto para recuperar la biodiversidad de la antigua cantera, cuyos trabajos dieron comienzo el 31 de marzo con un plazo de ejecución de doce meses, el Gobierno de Cantabria acaba de publicar el pliego de condiciones para que las empresas presenten sus ofertas y repoblar la zona de árboles. La actuación se financia con cargo a los fondos europeos y supone una inversión de 2,3 millones de euros con los que dar salida a una cantidad ingente de suelo posindustrial que lleva desde 2005 –cuando se canceló la actividad en la cantera– pasando de un despacho a otro sin que hasta el momento se le haya otorgado una utilidad concreta –se llegó a proyectar una ciudad del cine que terminó en los tribunales–.

La última novedad a este respecto la adelantó el Ayuntamiento de Miengo el pasado mes de mayo, cuando presentó el Plan de Turismo municipal en el que se incluía la creación de una especie de circuito de deporte y aventura en la antigua cantera de Cuchía. Sea como fuere, la recuperación del hábitat era una premisa clave antes de iniciar cualquier proyecto y su tramitación se ha enquistado en varias ocasiones a lo largo de la última década. Hasta el 31 de marzo, cuando dieron comienzo las labores sobre el terreno.

Llegados a este punto, el Ejecutivo regional ha puesto negro sobre blanco acerca de cuántos árboles y qué especies son necesarias para revegetar la zona. Árboles y plantas. Concretamente, de estas últimas, carrizo, espadaña y junco. Cuatro mil de cada. Por lo demás, encinas, espino albar, madroño, aladierno, laurel y arce. 866 de cada. Y más: 2.114 sauces negros, 337 fresnos, otros tantos abedules blancos, arces pseudoplatanus y chopos; un total de 4.222 unidades de pino piñonero y 38 alisos. En total, entre plantas y árboles, suman casi 25.000 nuevas plantaciones que devolverán la respiración al territorio costero, que tendrá que mantener el Ayuntamiento, aunque la reforestación corra a cargo de la Consejería de Medio Ambiente, tal y como se estipula en el contrato. Más aspectos a remarcar: En el pliego se establece que el transporte de los ejemplares corre por cuenta del adjudicatario, pero es Tragsa quien se ocupa de la descarga. Además, sobre los árboles se especifican una serie de características que han de cumplir relacionadas con su morfología (planta, raíz, robustez, tallo, edad...).

Otras actuaciones

Además de la plantación de especies vegetales propiamente dicha, el proyecto de recuperación medioambiental de la cantera conlleva la mejora de las zonas húmedas mediante el desbroce de 75.000 metros cuadrados de superficie y la excavación de 31.470 metros cúbicos de tierra. También se habilitarán zonas de pastoreo y se eliminarán taludes y áreas de difícil acceso. La idea es llevar a cabo una hidrosiembra con especies autóctonas sobre una superficie de taludes de casi siete hectáreas.

Por otro lado, se restaurará la red viaria para favorecer su uso público y recreativo y se formarán taludes terrosos de cara a facilitar la anidación de la fauna silvestre. También se creará un observatorio de aves y se colocarán carteles y señales direccionales. La belleza y las particularidades del paisaje podrán apreciarse desde los tres miradores que se instalarán estratégicamente sobre el terreno. Para mitigar la sobrecarga de la zona y ordenar el tráfico, la Consejería habilitará dos aparcamientos.

Una serie de actuaciones, éstas, que prepararán el terreno para la aplicación de los proyectos del Ayuntamiento de Miengo, que por el momento tan solo ha informado sobre su intención de crear el mencionado circuito de deportes y aventura, con tirolina incluida.