Uno de los paneles informativos frente a los terrenos de la antigua cantera de Solvay en Cuchía, Miengo. Luis Palomeque

La restauración de la cantera de Cuchía culminará con la plantación de 13.000 árboles

El proceso se enmarca en el plan para recuperar la biodiversidad de la antigua zona industrial de Solvay, cuyas labores comenzaron en marzo

Lucía Alcolea

Lucía Alcolea

Santander

Miércoles, 27 de agosto 2025, 07:18

La empresa pública Tragsa plantará 12.918 unidades de árboles en la cantera de Cuchía, en Miengo. La promotora acaba de sacar a licitación el ... suministro de las 13 especies arbóreas con las que proyecta 'arropar' unas 11 hectáreas del antiguo suelo industrial de Solvay. A esta cantidad, se sumarán otras 12.000 plantas de tres especies distintas. El objetivo es convertir esta cantidad desaprovechada –y degradada– de terreno en un espacio natural protegido y silenciar así los ecos de una vieja reivindicación vecinal.

