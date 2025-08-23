Roma pone precio a la cabeza de Corocotta Las Guerras Cántabras vivieron este viernes uno de los arranques más multitudinario de sus 23 ediciones

Gladios, falcatas, pieles y corazas lucieron este viernes en el inicio de la Fiesta de Interés Turístico Internacional de las Guerras Cántabras, que arrancó con la concentración de más de un millar de cántabros y romanos perfectamente pertrechados. El anfiteatro se quedó pequeño para lo que fue un arranque multitudinario de una recreación histórica que se alargará hasta el próximo domingo 31 de agosto en Los Corrales de Buelna.

La Sacerdotisa Drusila y la Pitonisa Silenia fueron las encargadas de encender el Fuego Sagrado y pronunciar los primeros augurios. Sobre el mismo escenario se dieron cita los personajes principales del medio centenar de obras teatrales que recrearán la historia durante los próximos días, desde el Cesar a Corocotta, Agripa o Vadón, además de las citadas Drusila y Selenia, Cayo Antistio, las diosas Cantabria y Minerva o el druida Virón y Mecenas. Todos en sus dos versiones, la adulta y la joven.

En el gran escenario se rindió homenaje a los ausentes y a dos reconocidas figuras del mundo del periodismo, una de ellas de Cantabria, Jesús Ruiz Mantilla, y la periodista madrileña Montserrat Domínguez, que recibieron la 'Tessera Hospitalis' de manos de la directora general de Turismo y Hostelería del Gobierno de Cantabria, María Saiz Villar, y del alcalde anfitrión, Julio Arranz Ochoa, ante el presidente de la Asociación Guerras Cántabras, Óscar del Val.

El reparto del fuego del hogar llevó a los personajes, festeros y cientos de visitantes hasta el cercano campamento, 10.000 metros cuadrados de acuartelamiento inaugurado cayendo ya la noche. Todos asistieron a la espectacular apertura de las puertas del Templo de Jano, estructura levantada a escala real en ese mismo campamento, puertas que no se cerrarán hasta el último día de la batalla que comenzó este viernes. Uno de los muchos actos teatralizados dirigidos por Anabel Díez, asesora artística y responsable de 50 representaciones escénicas al más alto nivel, todas protagonizadas por más de 80 vecinos que dejan de lado unos días sus quehaceres habituales para convertirse en actores.

El sábado arranca a las 11 de la mañana con un concurso de cocina cántabro-romana y la posibilidad de asistir a un ensayo abierto de la batalla que se vivirá por la noche; media hora más tarde, un taller infantil de alfarería romana; a las 12.30, una demostración del Grupo de Recreación Legio VII Claudia Pia Fidelis; y a la una del medidía la presentación del libro 'Los últimos hijos de Bodo', de David Henales. Todo ello muestra de la exitosa 'programación expandida' estrenada en 2024.

A las cinco de la tarde se ofrecerá en el campamento una sesión de cuenta cuentos y se disfrutará de los Ludi Iuvenales (juegos juveniles).

A las siete, en el exterior del anfiteatro, explicaciones sobre los actos que se representarán en el interior una hora más tarde, la entrada de César Augusto y su enfrentamiento, cara a cara, con Corocotta, que le reclama la recompensa puesta sobre su propia cabeza.

Más 'programación expandida' y, a las 11 de la noche, en el anfiteatro el primer gran combate entre una unidad romana y un grupo cántabro defensor de su poblado, con más y mejores participantes, entrenados en los últimos días por maestros de armas.