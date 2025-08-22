El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Desfile de tribus y romanos de anteriores ediciones de la fiesta. Nacho Cavia
Ya están aquí los guerreros cántabros

Hoy se inician los actos de las Guerras de Buelna, pero también hay grandes conciertos y las fiestas patronales siguen en todo su esplendor

Violeta Santiago

Violeta Santiago

Santander

Viernes, 22 de agosto 2025, 12:42

Es una fecha tan esperada en el valle de Buelna que una se imagina que allí estarán diciendo: por fin. Por fin arrancan las Guerras ... Cántabras, esa cita histórica-festiva-lúdica que involucra a todo un pueblo y que nos recuerda a todos los demás cántabros lo aguerridos que fueron nuestros ancestros, lanzados a luchar contra el invasor romano. Las cifras de este evento no son cualquier cosa: se mueven unos 2,5 millones de euros, la asociación promotora se sostiene con 1.500 miembros y unos 83 personajes con texto -léase protagonistas- participarán en 80 escenificaciones. Este año vienen 10 días a tope (desde hoy hasta el domingo 31) con desfiles, combates y rebeliones y una Semana Cultural.

