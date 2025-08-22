Ya están aquí los guerreros cántabros

Es una fecha tan esperada en el valle de Buelna que una se imagina que allí estarán diciendo: por fin. Por fin arrancan las Guerras ... Cántabras, esa cita histórica-festiva-lúdica que involucra a todo un pueblo y que nos recuerda a todos los demás cántabros lo aguerridos que fueron nuestros ancestros, lanzados a luchar contra el invasor romano. Las cifras de este evento no son cualquier cosa: se mueven unos 2,5 millones de euros, la asociación promotora se sostiene con 1.500 miembros y unos 83 personajes con texto -léase protagonistas- participarán en 80 escenificaciones. Este año vienen 10 días a tope (desde hoy hasta el domingo 31) con desfiles, combates y rebeliones y una Semana Cultural.

Esta noche de viernes, en Los Corrales habrá una concentración de las tribus y se concluirá con una Noche de Plenilunio para los más fiesteros. Este sábado y el domingo hay decenas de actos, pero no nos vamos a alargar: consulta la página oficial de las guerras con todos los horarios y aquí te dejo la crónica de nuestro corresponsal y experto en esta fiesta, Nacho Cavia.

Hoy comienza todo Las Guerras Cántabras marcan desde este viernes el paso de la historia

Ampliar Rulo actuará este viernes y mañana sábado en el castillo de Argüeso y Alejandro Fernández, esta noche en la Virgen del Mar. DM

En lo musical este viernes llega con un nombre propio de relumbrón: Alejandro Fernández. Qué decir de su tirón en Cantabria, donde ha protagonizado llenazos las dos veces que actuó más recientemente en Torrelavega. Esta vez se ha planeado en la Virgen del Mar el encuentro con el astro mexicano, que cantará dos horas. Este viernes y mañana sábado también son fechas para deleitarse con el reinosano Rulo, que ha elegido el castillo de Argüeso (en su tierra) para reencontrarse con su público fiel. Aquí va la crítica de su emotiva actuación de anoche.

La lista de fiestas patronales se mantiene potente aunque agosto enfile su recta final. Estos días Colindres está volcado con su San Ginés y Escalante con su Virgen de la Cama. En Lamasón andan con su San Bartolo, con una feria ganadera el domingo desde el mediodía y actuaciones de marcado sabor regional durante horas. La verbena es casi a medianoche, a cargo del grupo Salados.

En pleno verano no faltan las ferias gastronómicas. Estos días en Polanco, los jardines de la casa de José María Pereda acogerán (sábado y domingo) la Feria del Tomate Antiguo, que atrae a amantes de la planta de toda España. Y Mogro organiza este sábado en la campa de la Virgen del Monte su Feria Internacional de la Sidra. Por cinco euros se puede probar toda la que se quiera y se lleva uno el vaso de recuerdo.

Y hasta aquí nuestras recomendaciones, que en agosto nunca pueden ser exhaustivas en una región con eventos para pasarlo bien en cada esquina.