Escalante honra a la Virgen de la Cama

La localidad de Escalante se prepara para vivir uno de los días más señalados de su calendario festivo: la Festividad de Nuestra Señora Virgen de ... la Cama. Es una jornada que entrelaza devoción religiosa, tradiciones populares, música y gastronomía, atrayendo cada año a numerosos vecinos y visitantes que quieren compartir la emoción de esta celebración.

Desde el pasado sábado, Escalante vive la antesala de sus fiestas con exposiciones, actividades familiares y actos religiosos. Este jueves se celebrará a las 18.30 la Petición a las Madres Clarisas y, a las 20.00, el Pregón que dará inicio oficial a las fiestas.

Tras haber calentado durante la previa, el municipio iniciará sus celebraciones oficiales este viernes, a las 08:00 horas, con el alegre pasacalles del Grupo de Danzas 'Virgen de la Cama', que recorrerá las calles anunciando el inicio de la fiesta. A lo largo de la mañana, la comunidad podrá participar en las misas programadas a las 8.30 y 11.00 horas, antes de llegar al acto central del día: la Misa Solemne de las 12.30 horas en honor a la Virgen.

A lo largo del día, la fiesta mantendrá su carácter popular con el tradicional vermú en la plaza del pueblo a las 13.00 horas. Aunque ya por la tarde, la devoción volverá a cobrar protagonismo con la procesión de la Virgen de la Cama a las 19.00 horas, uno de los momentos más esperados, en el que la imagen recorrerá las calles acompañada por la agrupación musical 'Virgen de la Amargura de Santander'.

Las fiestas continúan con una programación variada que combina música, tradición y gastronomía. Este sábado la jornada destacará a las 20.00 horas con Pagano's Band, seguida de la murga Los Artistas a las 21.30. A las 23.30 llegará Destrang, con su tributo a Estopa, y la noche culminará con Rock Covers, repasando clásicos nacionales e internacionales.

El domingo, día 24, tras la Misa Solemne a las 12.30, la música volverá con fuerza a las 23.00 con Los de Marras & Perros Verdes (tributo a Marea) y Amor Castuo (tributo a Extremoduro).

El sábado 30, las celebraciones se trasladarán a El Alvareo, comenzando con la Misa Solemne a las 12.30 y el tradicional blanqueo a las 13.00 horas. A las 19.00 se ofrecerá una chorizada y pancetada, permitiendo a los asistentes disfrutar de la gastronomía local en un ambiente familiar y festivo. La jornada continuará con la Romería-Verbena, amenizada por DJ Víctor Calvo, y finalizará con una chocolatada a las 02:00 horas,

Las fiestas concluirán oficialmente el 14 de septiembre con la Exaltación de la Santa Cruz, que incluirá Misa a las 12.30, romería a las 21.20 y verbena a medianoche, cerrando un ciclo de celebraciones que combinan devoción, cultura y entretenimiento para toda la comunidad.