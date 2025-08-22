Las Guerras Cántabras marcan desde este viernes el paso de la historia La Fiesta de Interés Turístico Internacional arranca en Los Corrales con la concentración de 1.400 festeros y la exhibición de un campamento que se convierte en un parque temático del siglo I a.C.

Los Corrales de Buelna vela armas ante el inminente inicio de las Guerras Cántabras, la primera Fiesta de Interés Turístico Internacional de la región, que reunirá este viernes a cerca de 1.400 personas, integrantes todos de la Asociación de Guerras Cántabras, para el inicio de la fiesta de recreación histórica más importante de Cantabria y una de las más significativas de toda España. Los integrantes de tribus y legiones se concentrarán desde las nueve de la noche del viernes en el anfiteatro, en la entrada principal a Los Corrales de Buelna, única ocasión para ver a todos juntos. El otro punto álgido estará en el parque Mazarrasa, junto al Ayuntamiento, que vuelve a acoger el campamento cántabro romano, más de 10.000 metros cuadrados de historia viva en el centro del pueblo.

Doce formaciones romanas y trece tribus cántabras se concentrarán este viernes a las nueve de la noche en el gran anfiteatro levantado en la calle Galicia. Todos formarán en la arena, en el homenaje a los festeros ausentes y cada una recibirá la enseña de la XXIII edición. Tribus y legiones, a cada lado del anfiteatro, harán pasillo para la entrada de la pitonisa Silenia y la sacerdotisa Drusila, que encenderán el Fuego Sagrado, augurando tiempos de guerra y dando entrada al recinto al resto de los personajes principales de la recreación histórica de las Guerras Cántabras.

'Tessera Hospitalis'

También se abrirán las huestes de cántabros y romanos para recibir a los protagonistas de la entrega de la 'Tessera Hospitalis', que pondrá en valor la amistad entre dos reconocidas figuras del mundo del periodismo, una de ellas de Cantabria, Jesús Ruiz Mantilla, y la periodista madrileña Montserrat Domínguez. Los dos estarán acompañados en el escenario por la directora general de Turismo y Hostelería del Gobierno de Cantabria, María Saiz Villar, y el alcalde anfitrión, Julio Arranz Ochoa.

Uno a uno, los representantes de todos los grupos irán recogiendo el fuego del campamento e iniciarán su marcha hacia un gran parque temático de la historia, un campamento en el que se levantan cabañas, tiendas romanas, el Templo de Jano a escala real, hondean estandartes, pieles y corazas, todo listo para una contienda que comenzará con la apertura de las puertas de ese Templo de Jano, símbolo del inicio de la contienda entre Roma y el pueblo cántabro.