San Felices de Buelna celebrará por segunda vez el Día de la No Feria este domingo Aunque no se puede convocar la concentración anual de ganado, el municipio mantiene el resto de actos de homenaje al sector

Nacho Cavia San Felices de Buelna Miércoles, 12 de noviembre 2025, 10:12 Comenta Compartir

Ayuntamiento y ganaderos de San Felices de Buelna han organizado para este domingo 16 de noviembre la segunda edición del Día de la No Feria, ante la imposibilidad de celebrar la cita ganadera anual por la amenaza de la Dermatosis Nodular Contagiosa, como ya sucedió en 2023, entonces por la expansión de la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica. «Lejos de bajar los brazos y resignarnos, un año más nos reinventamos y volvemos a la carga organizando en homenaje a nuestro sector ganadero», ha justificado el alcalde José Antonio Cobo González.

Menos ganado, la jornada tendrá de todo. Incluye en su cartel de actividades un mercado de productos típicos e hinchables para los más pequeños desde las 11 de la mañana. El momento álgido será a las 12.30 horas, con el acto de reconocimiento a los ganaderos más veterano y más joven del municipio, respectivamente, aderezado con la actuación de las Pandereteras de Covadonga. A partir de las dos y media de la tarde se ofrecerá una comida popular con reparto de 600 raciones de cocido montañés y torreznos; y como «broche final, lo mejor de la canción montañesa de la mano de los Hermanos Cosío». Todo ello en un día amenizado por los Piteros del Bardalón. Para que todo salga bien, numerosas empresas y comercios han colaborado en la organización.

Es la tercera vez en los últimos años que San Felices de Buelna se queda «sin uno de nuestros días más importantes del año, pero mantendremos el resto de actos e invitaremos a nuestros vecinos y visitantes a que disfruten de San Felices de Buelna, a que salgan a la calle y a que compartan esta jornada con nosotros», señaló Cobo González.

Malos tiempos para la ganadería

Los últimos años de esa cita anual han sido complicados en San Felices. En 2020 no pudo ser por las restricciones que marcaba la pandemia. En 2021 se renovaron los organizadores, los Ganaderos de San Felices, que tomaban el relevo al colectivo que había preparado esa cita durante las tres décadas anteriores, los Jóvenes Ganaderos.

En 2022 no hubo continuidad y finalmente fueron una decena de ganaderos, reunidos a petición del Ayuntamiento, los que cogieron el testigo para no perder una feria que se había quedado sin organizadores precisamente en el año en el que, a la postre, pudo celebrar su 30 aniversario. Para la edición trigésimo primera hubo que esperar a 2024 por la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica, y este año ha sido la amenaza de la Dermatosis Nodular Contagiosa la que ha dejado a toda la comarca sin cuatro ferias emblemáticas, las de Cieza, Arenas de Iguña, Silió y la de San Felices.