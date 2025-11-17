El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
José Antonio Cobo con Benito Aguado visitando el área de instalación de los nuevos cierres en monte público. DM

San Felices garantiza con nuevos cierres el control del ganado en la zona de la Barbecha

También se ha actuado en Sopenilla ensanchado un tramo de carretera «excesivamente angosto», mejorando la seguridad vial y facilitando el acceso de vecinos y vehículos de emergencia

Nacho Cavia

Nacho Cavia

San Felices de Buelna

Lunes, 17 de noviembre 2025, 12:41

Comenta

El Ayuntamiento de San Felices de Buelna ha afrontado en los últimos días varias actuaciones en Mata y Sopenilla en el ámbito ganadero y urbanístico. En Mata ha contado con la colaboración de varios ganaderos para la instalación de un cierre de más de 500 metros lineales de monte público, desde esa localidad a la Barbecha. El objetivo, como ha explicado el alcalde, José Antonio Cobo González, ha sido «poder controlar el ganado y evitar que se disperse y se baje de las brañas». Además, se ha habilitado un espacio para carga y descarga de animales, materiales y forraje, «facilitando de este modo las tareas del día a día de nuestros sufridos ganaderos en esta zona del municipio».

El alcalde ha visitado la zona junto al concejal de Ganadería y Montes, Benito Aguado Ríos, destacando «la importancia de actuaciones que con un mínimo esfuerzo mejoran notablemente la vida de los vecinos».

Ensanchamiento de la carretera de Sopenilla. DM

En Sopenilla se ha continuado con las actuaciones «enmarcadas en la política de mejora de la seguridad vial del municipio». Atendiendo una reivindicación vecinal «justamente solicitada», se ha ensanchado un nuevo vial, «consiguiendo evitar los problemas que generaba un tramo excesivamente angosto, así como facilitar tanto el acceso de los vecinos a sus propiedades como la posible asistencia de vehículos de emergencia, ya sea una ambulancia o el camión de los bomberos».

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Una multitudinaria Feria de la Alubia vuelve a sacar pecho por la tradición
  2. 2

    Cantabria escala un puesto para ser la cuarta región con mejor calidad de vida
  3. 3 Andrés Acebo y Verónica Tabares triunfan en Peña Cabarga
  4. 4

    «El Ayuntamiento de Torrelavega está confundido porque ha sido engañado. Y durante muchos años»
  5. 5

    El campo cántabro se queda sin cacareos
  6. 6

    «No recuerdo una racha de enfermedades así en los 22 años que llevo en mi trabajo»
  7. 7

    Cuando el covid no se supera
  8. 8

    El acoso a la profesora de Vizcaya era un «ritual» desde hace ocho años
  9. 9

    La ampliación del Pctcan se adelanta a 2027 y costará 11,3 millones de euros
  10. 10

    El Consorcio, la empresa que nació de la hermandad con los salatori

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes San Felices garantiza con nuevos cierres el control del ganado en la zona de la Barbecha

San Felices garantiza con nuevos cierres el control del ganado en la zona de la Barbecha