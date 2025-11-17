San Felices garantiza con nuevos cierres el control del ganado en la zona de la Barbecha También se ha actuado en Sopenilla ensanchado un tramo de carretera «excesivamente angosto», mejorando la seguridad vial y facilitando el acceso de vecinos y vehículos de emergencia

Nacho Cavia San Felices de Buelna Lunes, 17 de noviembre 2025, 12:41 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de San Felices de Buelna ha afrontado en los últimos días varias actuaciones en Mata y Sopenilla en el ámbito ganadero y urbanístico. En Mata ha contado con la colaboración de varios ganaderos para la instalación de un cierre de más de 500 metros lineales de monte público, desde esa localidad a la Barbecha. El objetivo, como ha explicado el alcalde, José Antonio Cobo González, ha sido «poder controlar el ganado y evitar que se disperse y se baje de las brañas». Además, se ha habilitado un espacio para carga y descarga de animales, materiales y forraje, «facilitando de este modo las tareas del día a día de nuestros sufridos ganaderos en esta zona del municipio».

El alcalde ha visitado la zona junto al concejal de Ganadería y Montes, Benito Aguado Ríos, destacando «la importancia de actuaciones que con un mínimo esfuerzo mejoran notablemente la vida de los vecinos».

Ampliar Ensanchamiento de la carretera de Sopenilla. DM

En Sopenilla se ha continuado con las actuaciones «enmarcadas en la política de mejora de la seguridad vial del municipio». Atendiendo una reivindicación vecinal «justamente solicitada», se ha ensanchado un nuevo vial, «consiguiendo evitar los problemas que generaba un tramo excesivamente angosto, así como facilitar tanto el acceso de los vecinos a sus propiedades como la posible asistencia de vehículos de emergencia, ya sea una ambulancia o el camión de los bomberos».