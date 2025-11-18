San Felices licita en 700.000 euros las nuevas instalaciones deportivas al aire libre Aprovechará el amplio espacio que ofrece el parque de La Lama, en Tarriba, para abrir pistas de deportes en auge, además de otras de disciplinas tradicionales

Nacho Cavia San Felices de Buelna Martes, 18 de noviembre 2025, 12:18 Comenta Compartir

San Felices de Buelna contará con nuevas instalaciones deportivas en el parque de La Lama, en Tarriba, aprovechando un campo de fútbol infrautilizado para convertirle en un complejo deportivo «de primer orden», ha señalado el alcalde, José Antonio Cobo González.

El complejo a desarrollar no será una instalación al uso, sino que «mirará de frente las nuevas inclinaciones de los deportistas de todas las edades». Incluirá dos pistas de pádel cubiertas, una de tenis, un campo de fútbol sala multiusos, una cancha de baloncesto tres por tres, un circuito de pumptrack y un parque de calistenia, además de dos pistas de pickleball, mezcla de tenis, bádminton y pádel, un deporte muy en boga. Y contará con un circuito de running alrededor de las instalaciones para quienes quieran correr sobre suelo natural.

Esta semana termina el plazo para presentar propuesta a una licitación que parte con un presupuesto de 699.881 euros y un plazo de ejecución de ocho meses, con lo que, si todo va bien, el año que viene podría estar en funcionamiento.

El alcalde ha detallado lo que se propone para uno de los proyectos que había sido incluido en las cuentas regionales para 2025, un complejo municipal deportivo para el que se esperaba que la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte aportara 400.000. «Para nosotros es una actuación fundamental por la precaria situación que tenemos en instalaciones deportivas al aire libre. Pero además entronca con uno de los proyectos prioritario de esta legislatura, ofrecer a las familias jóvenes lugares donde practicar deportes sin tener que hacer grandes desplazamientos».