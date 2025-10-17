El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El director del Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria, Roberto Ontañón, junto al alcalde, José Antonio Cobo. CAVIA

San Felices prepara el III Ciclo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria

Serán tres ponencias que tendrán lugar los días 21, 22 y 23 de octubre, a las 19 horas, en el Auditorio Municipal de Rivero

Nacho Cavia

San Felices de Buelna

Viernes, 17 de octubre 2025, 16:49

El Ayuntamiento de San Felices de Buelna prepara ya el III Ciclo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria que tendrá lugar los días 21, 22 y 23 de octubre, a las 19.00 horas, en el Auditorio Municipal de Rivero.

Para la tercera edición se ha contado con la participación de los reputados arqueólogos Lino Mantecón Callejo, Javier Marcos Martínez y Manuel García Alonso, quienes ofrecerán tres ponencias que versarán sobre 'Las Estelas Discoideas del Valle de Buelna', 'Una fortaleza de tiempos medievales en la Sierra del Dobra: Monte Castillo, en la Montaña Sagrada', y 'Etnoarqueología en el Valle del Besaya'.

«Esperando que esta cuidada edición que hemos preparado para todos vosotros sea de vuestro agrado, invitamos a todos nuestros vecinos y a cualesquiera persona interesada a participar y disfrutar de estas jornadas culturales con las que desde nuestro municipio pretendemos preservar y difundir el rico patrimonio histórico y artístico que atesora la región y en particular San Felices, así como contribuir al desarrollo social acercando la cultura a todas la personas», ha señalado el alcalde, José Antonio Cobo González, en la presentación.

Destacada cita sobre el patrimonio de la región

Un ciclo que en tan solo dos ediciones se ha consolidado como una de las principales citas sobre arte prehistórico y patrimonio arqueológico de la región y que, como adelantó el alcalde, «estamos convencidos de que lo volverá a ser con este tercer ciclo de ponencias de primer orden».

El año pasado los protagonistas fueron el director del Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria, Roberto Ontañón, y el coordinador técnico del itinerario cultural del Consejo de Europa 'Caminos del Arte Rupestre Prehistórico', Ramón Montes. Junto a ellos estuvo Daniel Garrido, doctor en Arqueología y Prehistoria.

En su primera edición, el trío de conferencias, además de Ontañón y Montes, se completó con Olivia Rivero, experta procedente de la Universidad de Salamanca y responsable de sacar a la luz algunas de las figuras inéditas de arte parietal paleolítico de la cueva de Hornos de la Peña de Tarriba.

