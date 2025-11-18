Casi 750 personas en el homenaje a los ganaderos de San Felices de Buelna El más veterano, Gil Revuelta Laguillo y dos hermanos muy jóvenes, Manuel y Antonio Díaz Ruiz personalizaron ese reconocimiento público

Gil Revuelta y los hermanos Díaz Ruiz entre las autoridades y representantes de Ganaderos de San Felices.

Nacho Cavia San Felices de Buelna Martes, 18 de noviembre 2025, 10:31

San Felices de Buelna aprovechó el Día de la No Feria para hacer un público reconocimiento a los ganaderos del municipio, personalizado en el más veterano, Gil Revuelta Laguillo, «por su colaboración a lo largo de los años con las iniciativas puesta en marcha en ese sector» y dos hermanos muy jóvenes, Manuel y Antonio Díaz Ruiz, «como parte del relevo generacional en la ganadería». El alcalde, José Antonio Cobo, entregó una placa en agradecimiento al más veterano y un gran campano a los jóvenes.

Un escenario que acogió a los representantes de Ganaderos de San Felices y a otros concejales del gobierno municipal. El colofón de una mañana de mercado amenizada por los Piteros del Bardalón, lo pusieron las Pandereteras del Barrio de Covadonga de Torrelavega.

El pabellón polideportivo reunió a cerca de 750 personas en el reparto de raciones de cocido montañés y torreznos, y la tarde acogió uno de los últimos conciertos ya de la temporada de los Hermanos Cossío.

Ampliar Cerca de 750 personas se apuntaron al cocido montañés y torreznos de San Felices. DM

La jornada era la segunda edición de la respuesta del Ayuntamiento a la imposibilidad de celebrar la cita ganadera anual por la amenaza de la Dermatosis Nodular Contagiosa, como ya sucedió en 2023, entonces por la expansión de la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica.

Denuncia de Vox por «trato discriminatorio»

En el contrapunto de la jornada está la denuncia de Vox por «trato discriminatorio» del equipo de gobierno de San Felices, ya que retiró la carpa que esa formación habían instalado en la misma plaza del mercado.

Vox ha explicado que el 28 de octubre registró formalmente la solicitud de autorización para la instalación de una mesa informativa en la localidad sin haber recibido respuesta escrita. El coordinador de VOX en San Felices, José Antonio López, afirmó haber mantenido una conversación telefónica con el alcalde, «el cual manifestó su buena voluntad para permitir la instalación».

Pero la falta de ese permiso llevó a la primera teniente de alcalde, Marta Ruiz a pedir que se retirase.

Desde VOX han recordado que ya durante el pasado verano, se solicitó el uso de un local municipal para la celebración de una comida del partido, «petición que en un primer momento fue concedida y que posteriormente derivó en la aprobación de una ordenanza municipal que prohibía el uso de locales públicos para actos políticos».