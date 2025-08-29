Un vecino graba el ataque de unos buitres en Polanco
El grupo de una decena de carroñeros se comió a un potro pequeño
Viernes, 29 de agosto 2025, 20:05
Un vecino de Polanco ha grabado esta tarde a un grupo de buitres que atacó a un pequeño potro, posiblemente de pocos días. La imagen ha sido tomada en una finca cerca del cementerio en un lugar en el que hay varias viviendas. Este vecino dice que hace tres o cuatro semanas se produjo una situación similar con un ternero.
Desde la Consejería de Ganadería se explica que este tipo de ataque no son extraños ya que estos grupo de buitres suelen dirigirse a animales pequeños, recién nacidos sobre todo, o muertos. Lo habitual es que los propietarios abran un parte por daños de fauna salvaje para ser indemnizados.
Cerca de la zona de Polanco hay localizadas varias buitreras en Peña Cabarga y el Monte Dobra
