Los vecinos de Silió y Molledo no se quedarán sin atención médica durante este mes de septiembre. Las conversación entre el alcalde de Molledo, Joaquín Villegas, y responsables del Servicio Cántabro de Salud han permitido evitar el cierre de los consultorios de ambas localidades durante 11 días del mes de septiembre. Unas gestiones que han tenido como respuesta el compromiso de los profesionales para no dejar sin atención sanitaria esos ambulatorios en ningún momento, como han confirmado todas las partes.

El departamento de Coordinación Médica ha comunicado al Ayuntamiento que desde el 22 de septiembre al 3 de octubre habrá servicio médico en Molledo (lunes, miércoles y viernes) y en Silió (martes y jueves), en horario de ocho a 11 de la mañana, «debiendo los propios usuarios gestionar las citas médicas con el Centro de Salud, como habitualmente se hace». Se había señalado previamente que el cierre sería del 16 al 26 de septiembre, pero desde ese departamento se ha rectificado esas fechas.

En el propio Centro de Salud de Los Corrales de Buelna se ratificaba la decisión de no cerrar ningún día las consultas médicas, que estarán cubiertas por un médico durante media jornada.

Retirado el transporte especial

El alcalde ha agradecido la respuesta de Salud de «no privar a nuestros vecinos y vecinas de asistencia médica en nuestros centros médicos» y ha señalado que se suspenderá el transporte especial que se había habilitado ante lo que se preveía sería un cierre durante 11 días de los dos consultorios de Molledo.