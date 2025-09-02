La Vuelta pone patas arriba el centro de Los Corrales La avenida principal estará cortada el jueves entre las siete de la mañana y las ocho de la tarde para una etapa que tiene meta y contrameta en la localidad

Nacho Cavia Los Corrales de Buelna Martes, 2 de septiembre 2025, 12:41 Comenta Compartir

La Vuelta Ciclista a España pondrá patas arriba este jueves el centro de Los Corrales de Buelna. Aunque en realidad los cambios comienzan este jueves con las restricciones de aparcamiento en toda la Avenida Cantabria, una arteria principal que estará cortada ese jueves entre las siete de la mañana y las ocho de la tarde para una etapa que tiene meta y contrameta en la localidad.

Así las cosas, el primer teniente de alcalde, Javier Conde Madrid, ha detallado los pormenores de la jornada y de una etapa que partirá de Laredo para llegar a Los Corrales de Buelna, a una meta que estará instalada frente al nuevo bulevar, en la Avenida Cantabria. El horario previsto de la llegada será a las 17.30 horas según la organización, «aunque el primer paso por meta, en dirección norte sur, se producirá una hora antes».

En cualquier caso ha recordado que la caravana publicitaria circula aproximadamente una hora por delante de la carrera, haciendo el mismo recorrido de la etapa. Entrará por Barros, para llegar a Los Corrales aproximadamente a las tres y media y, como los ciclistas, una hora más tarde entrará por meta. «Algo a tener en cuenta es que los horarios de paso van en función de la velocidad de los ciclistas, por lo que pueden variar».

Uso de los aparcamientos del centro

Además de la prohibición de aparcar en la Avenida Cantabria, también se cerrarán los aparcamientos de Santa María y de Trabajadores de Authi. En el primero estará la Zona Fan, habilitada por la organización de la Vuelta como área de juegos, abierta al público en general. El segundo servirá para toda la infraestructura que implica el punto de meta, incluido el pódium.

A tener en cuenta también es el vallado que exige una prueba así, que se extenderá desde la rotonda de Agripa hasta la meta, impidiendo el acceso al vial, un tramo que aprovechará las gradas instaladas para el Desfile de Guerras Cántabras para el público en general.

Por lo demás, se habilitará como aparcamiento la parcela situada frente al Instituto Estelas de Cantabria; la Oficina de Prensa estará instalada en el colegio José María de Pereda; y Policía Local y Ayuntamiento informarán pormenorizadamente esta semana sobre más aparcamientos habilitados para la jornada y las vías de circulación alternativas.