Bezana invertirá más de un millón de euros para renovar el alumbrado El pleno de este miércoles somete a votación la aceptación de un préstamo procedente del Ministerio de Transición Ecológica, sin intereses, con el que se sustituirán 1.237 puntos de luz por tecnología Led

Elena Tresgallo Martes, 23 de septiembre 2025, 16:15 Comenta Compartir

El Pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana aborda este miércoles la aprobación de un préstamo reembolsable de 1,018 millones de euros para la renovación y adecuación integral de la infraestructura de alumbrado público exterior de la totalidad del municipio y mejorar en conceptos de eficiencia energética, confort lumínico y funcionalidad. Entre las actuaciones previstas, se contempla la renovación de 1.237 puntos de luz.

En un comunicado, el Ayuntamiento explica que la dotación económica, que tendrá una vigencia de diez años y carece de comisiones o intereses, por lo que no conlleva ningún tipo de gasto, ya ha obtenido la resolución definitiva del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. La medida se someterá a votación en la mencionada sesión ordinaria.

El proyecto

El proyecto técnico comprenderá la renovación de los puntos de luz del municipio que no cuenten actualmente con tecnología LED, en concreto, 1.237 puntos de luz. También permitirá la renovación o unificación de los cuadros eléctricos que quedan por reformar, 29 centros de mando, la implantación de un sistema de telegestión en cabecera y la instalación de tomas de tierra en todos los puntos del municipio que no dispongan de ellas -un total de 1.929 pendientes-.

La solución deberá armonizar con la situación actual y será totalmente compatible con la función de telegestión implantada actualmente en el municipio. El objetivo final del proyecto de ejecución material es alcanzar una renovación global e integral del alumbrado público exterior.