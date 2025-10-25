Bezana rinde homenaje póstumo al policía local Álvaro Fernández El Ayuntamiento le ha otorgado la Medalla al Mérito Policial «por tu trabajo, dedicación y tu sonrisa», ha dicho la alcaldesa Carmen Pérez | La distinción la han recogido su madre, Blanca Pérez y el joven hijo del agente fallecido, Adriel Fernández

Santa Cruz de Bezana ha rendido este sábado un homenaje póstumo al policía local Álvaro Fernández, y lo ha hecho haciendo entrega a su familia de la Medalla al Mérito Policial en agradecimiento a su trayectoria. El agente, recientemente fallecido a los 54 años de edad, llevaba más de 20 ejerciendo su profesión en el municipio, aunque había estado destinado también en Torrelavega. Su inesperada muerte, hace escasamente un mes, causó un importante impacto entre los vecinos, «ya que era alguien reconocido en su trabajo y muy apreciado», destacaban desde el Consistorio.

«Quiero que vean este homenaje como la manera que tiene Santa Cruz de Bezana de decir gracias Álvaro por tu trabajo, por tu dedicación y por tu sonrisa, que seguirá acompañándonos cada vez que recordemos la mejor versión de lo que significa ser servidor público y sobre todo buena persona», ha destacado la alcaldesa del municipio, Carmen Pérez, durante el acto de entrega de la distinción municipal al agente fallecido.

Un reconocimiento, que ha tenido lugar en el pabellón polideportivo José Escandón de Bezana y que ha contado con la presencia de familiares, amigos, vecinos y numerosas autoridades policiales, entre los que destacan el capitán de la Primera Compañía de la Guardia Civil, Miguel Plaza; el sargento primero de la Guardia Civil, Miguel Castañera y el subinspector jefe de la Policía Local de Santa Cruz de Bezana, Liberto Pérez. Asimismo, acudieron a la cita diversos mandos policiales de Santander, Torrelavega, Cartes, Noja, Marina de Cudeyo y Los Corrales de Buelna.

«Ha dejado una huella imborrable»

Durante el acto, el que fue compañero de Fernández en la etapa en la que éste prestó servicio en Torrelavega, Luis Ignacio Pérez Jara, y el compañero del cuerpo de Santa Cruz de Bezana, Wenceslao Díaz, han protagonizado uno de los momentos más emotivos al recordar anécdotas de su trabajo juntos, destacando «la huella imborrable» que les ha dejado su pérdida.

Tras las intervenciones, se procedió a la entrega de la distinción policial a la familia del agente. Ha sido su joven hijo, Adriel Fernández, quien ha recogido la medalla de su padre, acompañado de su abuela y madre del fallecido, Blanca Pérez, a la que se le ha hecho entrega de un ramo de flores.