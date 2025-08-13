Destrozan a «machetazos» siete árboles del CEIP Buenaventura González en Bezana

En Santa Cruz de Bezana empiezan a estar hartos de la «oleada de vandalismo» que sufren, desde hace algunas semanas, en servicios e infraestructuras públicas. ... La última de ellas se registró este martes, cuando operarios del servicio de parques y jardines se encontraron la verja del CEIP Buenaventura González «forzada» y siete de los árboles que dan sombra al patio escolar «destrozados a machetazos». A este episodio se suman los continuos robos de cobre, sustracción de farolas solares en San Juan de la Canal y más daños en mobiliario urbano.

Por todo ello, la alcaldesa de Bezana, Carmen Pérez, ha hecho un llamamiento a la colaboración ciudadana, de cara a que utilicen los canales de denuncia del Ayuntamiento y Policía Local para poder llegar a tiempo de parar a los culpables. La regidora puso como ejemplo, el caso de una vecina de Maoño que ayer impidió el robo de más cableado en esta zona del municipio. Lo hizo advirtiendo a los agentes de que una veintena de tapas de registro habían sido sustraídas. De esta forma, la policía pudo precintar la zona y disuadir a los ladrones ya que todo apuntaba a que «estaban preparando el terreno», para perpetrar el delito.

En el caso de los árboles destrozados, la gamberrada tiene peores consecuencias, ya que tres de estos ejemplares están tan dañados «que probablemente haya que retirarlos porque se secarán», lamentó la regidora. Según se especula, alguien accedió al patio y se «ensañó» con estos ejemplares de arces, tilos y robles de más de veinte años de antigüedad. En este sentido, la regidora explicó que se ha abierto una investigación y se están revisando cámaras para poder averiguar quienes accedieron al recinto.

Robos y destrozos

A lo ocurrido en el colegio, se suman más actos vandálicos o de robos en las últimas semanas, entre ellos el más común ha sido el robo de cableado de alumbrado público perpetrados recientemente en varias zonas del municipio. También se han sumado otros destrozos en parques infantiles o la sustracción de luminarias solares en el entorno de la playa de San Juan de la Canal, donde se han arrancado también los postes de madera que voluntarios ambientales habían colocado para proteger el entorno dunar.

Ampliar Un policía quita un falso anuncio institucional de un cartel en la playa DM

Otro de los casos registrados, según confirma el Consistorio, es la usurpación de la imagen institucional para difundir falsos avisos de peligro de derrumbes o presencia de medusas en la playa de Covachos, sumado a la desaparición de paneles informativos de la senda costera local.

Por todo ello, la regidora quiso ayer mostrar su «total rechazo» a este tipo de conductas «que pagamos todos los vecinos» y advirtió que la Policía Local «está rastreando el municipio de forma intensiva para prevenir nuevos ataques y localizar a los responsables de estos hechos», dijo.

La regidora quiso destacar también la labor que realiza tanto Guardia Civil como Policía Local para garantizar la seguridad del municipio, a la par que manifestó que en estos casos la «colaboración ciudadana es esencial» para prevenir. «Cualquier aviso información puede marcar la diferencia para proteger lo que es de todos», apuntó la regidora, quien animó a la ciudadanía a que, ante cualquier actividad sospechosa, se ponga en contacto con la Policía Local (a través del teléfono 629 45 06 00), con el Ayuntamiento (a través del canal de incidencias de la web institucional, o en el teléfono municipal 942 580 001.