El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Uno de los árboles que se han destrozado a machetazos en el colegio. DM

Destrozan a «machetazos» siete árboles del CEIP Buenaventura González en Bezana

La alcaldesa, Carmen Pérez, pide colaboración vecinal ante la «oleada de actos vandálicos» que sufre el municipio y que se han desarrollado las últimas semanas

Elena Tresgallo

Elena Tresgallo

Bezana

Miércoles, 13 de agosto 2025, 07:17

En Santa Cruz de Bezana empiezan a estar hartos de la «oleada de vandalismo» que sufren, desde hace algunas semanas, en servicios e infraestructuras públicas. ... La última de ellas se registró este martes, cuando operarios del servicio de parques y jardines se encontraron la verja del CEIP Buenaventura González «forzada» y siete de los árboles que dan sombra al patio escolar «destrozados a machetazos». A este episodio se suman los continuos robos de cobre, sustracción de farolas solares en San Juan de la Canal y más daños en mobiliario urbano.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Polémica por los sueldos del programa de contratación de desempleados en el Ayuntamiento de Santander
  2. 2

    Destrozos, suciedad y hasta un intento de ordeñar una vaca, saldo del botellón en Oyambre
  3. 3

    Renfe pagará 1.100 euros a una mujer que perdió un vuelo a Cuba al retrasarse un Alvia Santander-Madrid
  4. 4

    Llega la noche de la lluvia de estrellas
  5. 5

    El calor aprieta en Cantabria con 39,3 grados en Valderredible, y deja tormentas en la tarde
  6. 6

    «Escribo y tengo un huerto y en las dos tareas hay algo de resistencia»
  7. 7

    El once del Racing toma forma
  8. 8

    La campaña de control de velocidad deja en Cantabria más de medio millar de denuncias
  9. 9

    Aragón busca completar la «columna vertebral» del Racing: «Es donde más posibilidades hay de movimientos»
  10. 10

    La preocupación de Susinos: «No sabemos hasta dónde van a llegar las algas»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Destrozan a «machetazos» siete árboles del CEIP Buenaventura González en Bezana

Destrozan a «machetazos» siete árboles del CEIP Buenaventura González en Bezana