Fomento construirá en 2026 un nuevo depósito de agua para mejorar el suministro en Mompía y Maoño Roberto Media y la alcaldesa de Bezana Carmen Pérez repasan todos los proyectos de la Consejería en el municipio

El Gobierno regional ejecutará en Santa Cruz de Bezana en 2026 el nuevo depósito de agua en el Alto de San Mateo -con una capacidad de almacenamiento de 1.200 metros cúbicos de agua- necesario para solventar la actual falta de presión para los vecinos de zonas como Maoño y Mompía, localidades en las que residen algo menos de 2.000 personas.

Así se lo ha anunciado este lunes el consejero Roberto Media a la alcaldesa Carmen Pérez durante la reunión que ambos han mantenido en la sede de la Consejería para analizar las principales necesidades del municipio en obras públicas y medio ambiente.

Media ha señalado que Fomento tiene ya redactado el proyecto de depósito de agua en el Alto de San Mateo, con un presupuesto de 1.384.185 euros y un plazo de ejecución de 12 meses. Según el consejero, en este momento «solo falta un informe de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico», tras lo que quedaría licitarlo «y ejecutarlo en 2026». El depósito tendrá una capacidad de almacenamiento superior al millar de metros cúblicos de agua, repartido en dos cuencos comunicados de 600 metros cúbicos cada uno.

Esta nueva instalación recibirá el agua procedente del bombeo del Churrasco y sustituirá al depósito elevado actual de 80 metros cúbicos de capacidad. Para poder dar servicio a las edificaciones que están situadas por encima de su nivel se colocará dentro de la caseta de bombeo un grupo de presión formado por dos bombas horizontales capaces de elevar un caudal de ocho litros por segundo a una altura manométrica de 25 metros.

La alcaldesa ha pedido al responsable de Fomento que se agilice también el proyecto para otro depósito, este en el barrio La Arnía de Soto de la Marina, ante el crecimiento exponencial de la población en la zona norte del municipio, sobre todo, en Soto de la Marina y San Cibrián. El proyecto de este segundo se está redactando, según Media. Este tendrá 2.000 metros cúbicos en dos vasos de 1.000 metros cúbicos cada uno para el abastecimiento del barrio de La Arnía, junto al depósito existente, con una inversión superior a 1,3 millones de euros.

Por otro lado, el consejero se ha comprometido con la alcaldesa a construir en 2026 un nuevo carril bici entre la calle El Ferrocarril y Bezanía, terminación del carril bici del Parque Científico y Tecnológico de Cantabria (PCTCAN), que costará en torno a 871.443 euros para poder conectar los dos tramos de carril de bici que existen actualmente en la zona.

Parque infantil inclusivo

Además, la Consejería va a ejecutar, a petición del Ayuntamiento, el primer parque infantil inclusivo del municipio que, con una inversión de 400.000 euros, se ubicará en Soto de la Marina con el fin de favorecer la interacción y el aprendizaje de niños con y sin discapacidades, así como de personas de todas las edades, independientemente de su condición física.

«Va a ser un espacio innovador y accesible con un diseño basado en la inclusión, en la sostenibilidad y la integración paisajística», ha subrayado la alcaldesa, quien ha avanzado que se inspira en el paisaje de Costa Quebrada «con una espiral envolvente que organiza de forma natural el espacio a la vez que sirve de aprendizaje para los pequeños».

Futuro corredor verde

El consejero también se ha comprometido a redactar el proyecto de reforma del cruce entre la avenida Juan de Herrera, en la CA-302, y la calle El Ramos, en Azoños, con la construcción de una rotonda para mejorar la seguridad vial y la dotación de aceras para mejorar la seguridad de los peatones.

Finalmente, la alcaldesa ha solicitado el apoyo de la Consejería para dotar al municipio de un corredor verde entre San Cibrián y Prezanes, en el margen norte del arroyo Palenque, con una inversión cercana a los 500.000 euros.

«Salimos muy contentos de la reunión con el consejero porque se ha reafirmado en los compromisos que ya tenía adquiridos hasta ahora con el municipio y sus vecinos, y nos ha trasladado el apoyo para los proyectos nuevos que hemos venido a plantearle», ha afirmado la alcaldesa.

Por su parte, el consejero de Fomento ha destacado la buena sintonía mantenida con la alcaldesa de Santa Cruz de Bezana para poder llevar a cabo proyectos «muy necesarios» y solicitados por los vecinos» que buscan mejorar su calidad de vida y ha recordado que el Gobierno de Cantabria a va a ejecutar en ese municipio 36 de las 212 viviendas de alquiler asequible que se van a construir en diferentes municipios de la región mediante un contrato público-privado y, que en el caso de Santa Cruz de Bezana, «siguen adelante con su tramitación y sólo les falta la licencia municipal para empezar a construir».