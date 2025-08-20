El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

El mago Edu sorprende al público en la inauguración del festival

La magia llega a Bezana

El mago Edu inaugura el II Festival Internacional de Ilusionismo

Lia Penélope Marzo

Lia Penélope Marzo

Santander

Miércoles, 20 de agosto 2025, 07:19

Santa Cruz de Bezana vive estos días una cita muy especial. El esperado II Festival Internacional de Ilusionismo abrió oficialmente sus puertas el pasado lunes ... con una tarde mágica que reunió a grandes y pequeños en el Parque Laura Nicholls, lugar elegido horas antes para dar inicio a esta fiesta de la ilusión debido a la amenaza de lluvia. Aunque en un primer momento la organización había previsto la Plaza Margarita como escenario principal para todas las funciones, las nubes grises que cubrían el cielo aconsejaron trasladar el estreno a un espacio techado (solo durante el acto del lunes), lo que garantizó el desarrollo del espectáculo con total normalidad.

