La magia llega a Bezana

Santa Cruz de Bezana vive estos días una cita muy especial. El esperado II Festival Internacional de Ilusionismo abrió oficialmente sus puertas el pasado lunes ... con una tarde mágica que reunió a grandes y pequeños en el Parque Laura Nicholls, lugar elegido horas antes para dar inicio a esta fiesta de la ilusión debido a la amenaza de lluvia. Aunque en un primer momento la organización había previsto la Plaza Margarita como escenario principal para todas las funciones, las nubes grises que cubrían el cielo aconsejaron trasladar el estreno a un espacio techado (solo durante el acto del lunes), lo que garantizó el desarrollo del espectáculo con total normalidad.

Desde las 19.40 horas, cuando faltaban apenas veinte minutos para el inicio de la función, el ambiente ya era festivo. Más de un centenar de personas, entre familias y grupos de amigos, fueron ocupando las sillas de plástico dispuestas junto a la carpa. Los niños, los grandes protagonistas de la tarde, esperaban ansiosos alrededor de la tarima, mientras otros jugaban en las atracciones del parque acompañados por sus padres. La expectación era evidente: la magia estaba a punto de comenzar.

Hasta el 24 de agosto habrá espectaculos con ilusionistas nacionales e internacionales

La música alegre que sonaba en los altavoces fue marcando el pulso de la velada. El viento agitaba las lonas y recordaba que la lluvia podía aparecer en cualquier momento, pero el público se mostró tranquilo al saber que el espacio estaba preparado para soportar las inclemencias. Como bien comentaban algunos asistentes, «tronara o relampagueara, el espectáculo debía continuar».

El encargado de inaugurar esta segunda edición delc ertámen fue el Mago Edu, un ilusionista cercano, divertido y con gran capacidad de improvisación. Minutos antes de subir al escenario, adelantaba sus intenciones: «El plan de hoy es disfrutar de la magia. Durante el espectáculo iré improvisando trucos con la ayuda de los niños y adultos según se me vayan ocurriendo las ideas, para que todo sea más interactivo». Con estas palabras dio inicio una función que logró conquistar a todos los presentes. El ambiente se animó desde el principio con la conocida estrofa de la popular canción 'Madre tierra'.

Ampliar Juanjo Santamaría

«Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida», estrofa que muchos corearon al unísono. Los pequeños fueron los primeros en entonar la melodía, contagiando de entusiasmo al resto del público. A partir de ahí, la magia tomó forma con elementos de todo tipo, desde cuerdas, pañuelos, globos, y cartas hasta fuego y acrobacias que arrancaron aplausos entusiastas. Lo más destacado fue la interacción constante con el público. No solo participaron los niños, también los adultos fueron invitados al escenario, protagonizando divertidas escenas que despertaron carcajadas colectivas. Las risas fueron, de hecho, una constante a lo largo de toda la tarde. Las ocurrencias del mago Edu hicieron que el público no solo se sorprendiera con la magia, sino que también se sintiera parte de un espectáculo que aportaba frescura, cercanía y humor.

Al terminar la función, algunos asistentes compartieron sus impresiones. «Este es el segundo año que hacen el festival y es una experiencia muy chula porque reúne a las familias. Al igual que la vez pasada, nos hemos reído y disfrutado mucho», afirmó Marietel Quevedo vecina del municipio. Por su parte, Beatriz Fuente, que acudía por primera vez a esta iniciativa acompañada de su hijo, comentaba: «Nos pareció un acto muy bonito. Es un plan diferente y los niños lo pasan en grande».

Entre los asistentes al evento también se encontraba la alcaldesa de Santa Cruz de Bezana, Carmen Pérez, quien quiso mostrar su apoyo a dicha iniciativa.

El festival, que se desarrollará hasta el 24 de agosto, ofrece espectáculos gratuitos todos los días a las 20.00 horas, salvo el jueves 22, cuya función comenzará a las 19.30 horas. Tras la inauguración del lunes, la programación continuó el Martes 19 con Iván Giner, seguida por Xuso y Asier el martes 20, el dúo Zipi y Zape el miércoles 21, el Mago Linaje el jueves 22, N.Chevalie el viernes 23 y la gala de clausura que tendrá lugar el sábado 24.

Durante el festival se espera la participación de otros artistas nacionales e internacionales que aportarán su estilo propio, garantizando variedad y entretenimiento para todas las edades.

El éxito de la primera jornada confirma que este festival se ha consolidado como una cita ineludible en el calendario cultural del municipio. Con apenas dos ediciones, el evento ya ha logrado ganarse un lugar en el corazón de los vecinos y de todos aquellos que deciden acercarse a disfrutar de un espectáculo diferente, donde la imaginación y la sorpresa son protagonistas.

Más allá de los trucos y las ilusiones, el II Festival Internacional de Ilusionismo de Santa Cruz de Bezana representa una oportunidad para reunir a la comunidad, compartir momentos de alegría y demostrar que la magia no entiende de edades. Una experiencia que, sin duda, seguirá dejando huella en cada función hasta su clausura.