Los mejores estudiantes de Bachillerato de Bezana tienen premio La asociación benéfica y cultural Sancibrián 1950 ha repartido 1.500 euros en becas para ayudas al estudio entre los mejores expedientes académicos

Elena Tresgallo Bezana Miércoles, 10 de septiembre 2025, 15:02

La asociación benéfica y cultural Sancibrián 1950 ha otorgado a María Dou Ontavilla, Juana Calvo Magallanes, Zoe González, Jaime Caso y Rubén Pesquera, las becas al estudio por ser los estudiantes empadronados en el municipio con mejor expediente académico de los presentados a la convocatoria. El jurado, que se ha reunido este miércoles para deliberar las solicitudes, ha concedido las cinco ayudas -de 500, 400, 300, 200 y 100 euros- a las mejores notas medias presentadas en la convocatoria, siendo de 9,94 puntos, la más alta, y de 9,5, la más baja.

Un año más, el colectivo ha contado con la colaboración del Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana, que convocó las ayudas al estudio para premiar a los alumnos de Bachillerato empadronados en el municipio con mejores resultados académicos. Esta edición, la décimo quinta, volverá a enmarcar la entrega de las dotaciones en el programa de fiestas de Sancibrián, estando este acto previsto para el domingo, día 21, a las 14.00 horas.

Como en ediciones anteriores, ése día se entregarán cinco becas a los estudiantes con mejores notas medias de Bachillerato que estén empadronados, aunque no tienen por qué estar cursando sus estudios dentro del municipio. De hecho, la mayor parte de las solicitudes presentadas procedían de la capital.

Se concederá un importe de ayudas superior al esperado, debido a que la dotación económica global depende de los rendimientos que genera la bolsa, que en esta ocasión ha sido más favorable. Además de la cuantía económica, los agraciados recibirán el libro Sancibrián 1950 y un diploma.

La comisión evaluadora de las becas ha estado formada por miembros de la Junta Directiva y Consejo de Vecinos bajo el asesoramiento de la Concejalía de Educación.