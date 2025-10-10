El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

La alcaldesa, Carmen Perez y la concejal de Turismo, Manuela Bolado junto a una voluntaria de protectoras y algunos perros que participan en la iniciativa solidaria. DM

Los perros tienen su fiesta montada en Bezana

San Juan de la Canal acoge este domingo una nueva edición del Dog Fest, un evento solidario, en el que se podrán hacer adopciones responsables, y que cuenta con un programa de ocio para toda la familia

Elena Tresgallo

Bezana

Viernes, 10 de octubre 2025, 17:51

Comenta

La playa de San Juan de la Canal, en Soto de la Marina, acogerá este domingo, 12 de octubre, una nueva edición del 'Dog Fest', la gran fiesta para perros en Cantabria, organizada por el Ayuntamiento de Santa Cruz de Bezana a través de la Concejalía de Turismo. Se trata de un evento solidario que convertirá este entorno costero en un espacio de encuentro para familias, asociaciones y amantes de los animales, con una jornada repleta de actividades, concursos, exhibiciones y propuestas de ocio para todas las edades. La fiesta, en la que se podrán hacer adopciones responsables, cuenta también con la colaboración de la Consejería de Turismo y entidades protectoras.

El programa arrancará a las 11.00 horas con la inauguración del mercado solidario, en el que participarán asociaciones protectoras, empresas colaboradoras y entidades relacionadas con el mundo animal.

A las 11.30 horas comenzarán las inscripciones gratuitas para los distintos desfiles y concursos, tanto de particulares como de asociaciones. La mañana continuará a las 12.00 horas con actividades de pintacaras y animación infantil, pensadas para los más pequeños, y a las 12.30 horas tendrá lugar el desfile de asociaciones, en el que diferentes colectivos presentarán a algunos de los perros que actualmente buscan adopción.

A las 13.00 horas se celebrará el desfile-concurso de particulares, con premios para los ganadores en las categorías de perro más simpático, más educado, premio especial Día del Pilar y stand mejor decorado. La entrega de premios está prevista para las 13.30 horas, justo antes de la exhibición canina de Mondioring, que comenzará a las 13.35 horas y mostrará ejercicios de detección y obediencia protagonizados por perros adiestrados.

El evento concluirá a las 14.15 horas con el sorteo de la cesta solidaria, cuyos fondos irán destinados a apoyar la labor de las asociaciones participantes. Tanto la alcaldesa Carmen Pérez como la concejal de Turismo, Manuela Bolado, han invitado a todos los vecinos y visitantes a participar en esta jornada «que combina diversión, concienciación y solidaridad, y que refleja el espíritu acogedor y participativo de Santa Cruz de Bezana».

