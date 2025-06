Vecinos de Bezana protestan por los escombros arrojados en sus fincas

Lucía Alcolea Santander Jueves, 19 de junio 2025, 07:14 Comenta Compartir

La Consejería de Desarrollo Rural ha despejado un camino rural en el Alto Lloreo de Santa Cruz de Bezana para facilitar el acceso a las ... fincas agrarias y ganaderas situadas en la margen izquierda. Hasta aquí, todo correcto. El problema, según denuncian los propietarios de una decena de parcelas ubicadas al otro lado del trazado, es que el material sobrante de la obra ha sido arrojado sobre sus terrenos. Y ahora tienen que salvar «montículos de tierra y piedras de casi dos metros de altura» para alcanzar sus fincas. El acceso ya era complicado antes de esta actuación, porque la maleza invade casi toda la ladera en pendiente. No han desbrozado ni segado en años. No las utilizan –reconocen ellos mismos–, pero son suyas y desde que llevaron a cabo esta actuación «ya no podemos entrar».

«Han venido, han limpiado, han despejado el camino rural –de unos 600 metros– y han acumulado lo que les sobraba en el margen derecho de la zanja y sobre nuestras fincas», explica Rufino Somavilla, que habla en representación de dos propietarias. A su lado, exponen la misma queja Julio Olavarría, María del Pilar Rozas, su hermana María del Carmen, María Ángeles Polanco, Ana María Castillo, Esperanza Cisneros y «pon también a Mercedes Allende y Yolanda Diego». Titulares, todos, de varios metros cuadrados de tierra casi inaccesible. «Como no cojamos una escalera...». Los afectados exigen una explicación, «porque nadie ha venido a preguntarnos ni a pedirnos permiso», alegan. También cuestionan la necesidad de despejar el camino para mejorar los usos agrarios de las parcelas de la izquierda, «cuando los ganaderos han entrado toda la vida por un vial situado en el extremo opuesto». La Consejería de Desarrollo Rural asegura que los trabajos se han realizado «perfectamente» a petición del Consistorio Para más inri, insiste Rufino, «hay un tramo en el que no han echado nada y cuando llueva, será un barrizal». ¿Por qué? «vete tú a saber». Los vecinos piden que «el Ayuntamiento, la Consejería o quien corresponda nos compense o arreglen este desaguisado». «Antes teníamos que apartar las zarzas con la mano y ahora habrá que aprender a escalar». Desde el Ayuntamiento de Bezana desmienten la versión de los vecinos y aseguran que las parcelas «ya eran originariamente inaccesibles por su porcentaje de pendiente», solo que la apertura del camino «ha evidenciado aún más esa condición de inaccesibilidad». Los trabajos sobre el trazado de titularidad pública –remarcan– han sido validados técnicamente por los servicios municipales. En todo caso, «si los vecinos tienen discrepancias al respecto, están en su derecho de presentar la correspondiente reclamación». Por su parte, la Consejería de Desarrollo Rural asegura que recibió la petición del Consistorio «para recuperar este camino rural que se había cerrado por completo y hacer accesibles las fincas». Los trabajos han sido ejecutados por la empresa Tragsa y «se ha realizado perfectamente». El Ayuntamiento se ha encargado «de poner los terrenos a disposición». Para terminar, la Administración regional invita a los afectados que no estén de acuerdo «a acudir a los tribunales». Visita institucional Precisamente, la consejera del ramo, María Jesús Susinos, visitó la zona el pasado viernes para comprobar el resultado de los trabajos. Desde su departamento informaron de que «la actuación –se ha intervenido en dos caminos rurales– contribuye a mejorar los accesos a las fincas ganaderas que, además, son utilizados como lugar de paso por vecinos del municipio, lo que favorece la actividad en la zona». Las labores consistieron en «desbrozar y limpiar el espesor de vegetación existente en ambos trazados». «Todo eso está muy bien», responden los afectados, «pero no a costa de echar la tierra sobre nuestras fincas».

