Archivan el caso del incendio de Cacicedo al no haber indicios de intencionalidad

El incendio que se desató el pasado 1 de febrero en una vivienda inquiokupada de la localidad de Cacicedo (Camargo) y en el que perdió la vida su inquilino, un varón de 57 años, ... no fue intencionado. Esa es la conclusión a la que han llegado los investigadores de la Guardia Civil después de inspeccionar el inmueble y lo que ha dado lugar a que el Juzgado de Instrucción Nº1 de Santander diera carpetazo a la causa penal, según han confirmado a El Diario Montañés fuentes conocedoras del caso.

La investigación desplegada por el equipo especializado en incendios de la Guardia Civil, con sede en Logroño, no halló ningún indicio que pudiese indicar que alguien hubiese provocado el fuego, con lo que se mantiene la hipótesis inicial de que pudo surgir de forma accidental al recalentarse un colchón con un calefactor en la planta baja donde residía la víctima.

Es más, una semana antes ya había sucedido algo parecido. «De pronto sacaron un colchón ardiendo al jardín y lo apagaron como pudieron», contaron el día del incendio los residentes de los chalés aledaños. Los mismos que fueron testigos de lo que había sucedido en esa casa en los últimos meses y que el día en que se conoció el trágico desenlace del incendio confesaron que «era algo que se veía venir».

Los vecinos de la urbanización de la calle Genoz de Cacicedo declararon a los agentes que el fallecido sufría «algún tipo de demencia, y que estaba pendiente de que le concedieran atención especial por Servicios Sociales». También afirmaron que en numerosas ocasiones habían escuchado «discusiones acaloradas e incluso amenazas por parte del sobrino». De hecho, el día del incendio también resultó herido por inhalación de humo este familiar, de 41 años, y dos chicas (una de ellas menor, de 17 años) cuyo vínculo con la víctima no llegó a trascender. Según relataron los testigos, el sobrino de la víctima «entró y salió en varias ocasiones de la casa para intentar salvar a su tío», hasta que, finalmente, al verse envuelto por el humo, tuvo que ser rescatado por los bomberos por una de las ventanas. Además, en el momento del siniestro había en el domicilio otras cuatro chicas jóvenes. Dos de ellas (una menor) fueron trasladadas, por precaución y sin grandes lesiones, al hospital junto al sobrino de la víctima, mientras que otra se negó a ser llevada en ambulancia y permaneció con otra compañera en la calle, ambas en pijama, junto a un perro de presa y un cachorro.

Contradicciones

Una de las circunstancias que llamó la atención de los investigadores fueron los testimonios de los convivientes en la casa, que en muchos momentos fueron contradictorios. Primero llegaron a decir que no conocían a la víctima (lo dijo su sobrino, que vivía con él allí); luego que no sabían que el hombre estaba en ese momento en la vivienda...

Lo cierto es que la víctima llevaba cinco años inquiokupando la vivienda puesto que llevaba todo ese tiempo sin pagar el correspondiente alquiler. Los propietarios recuperaron el inmueble cuando los especialistas de la Guardia Civil dieron por concluidas sus pesquisas.