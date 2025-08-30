El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Momento de la intervención de los bomberos el día del incendio. DM

Archivan el caso del incendio de Cacicedo al no haber indicios de intencionalidad

La Guardia Civil descarta que el fuego, que causó la muerte de un hombre de 57 años, fuera provocado por alguien y cree que surgió de forma accidental

Abel Verano

Abel Verano

Santander

Sábado, 30 de agosto 2025, 07:36

El incendio que se desató el pasado 1 de febrero en una vivienda inquiokupada de la localidad de Cacicedo (Camargo) y en el que perdió la vida su inquilino, un varón de 57 años, ... no fue intencionado. Esa es la conclusión a la que han llegado los investigadores de la Guardia Civil después de inspeccionar el inmueble y lo que ha dado lugar a que el Juzgado de Instrucción Nº1 de Santander diera carpetazo a la causa penal, según han confirmado a El Diario Montañés fuentes conocedoras del caso.

