La Audiencia ratifica la condena al dueño del mastín que causó tres heridos en Camargo en 2023

La Audiencia Provincial de Cantabria ha ratificado la condena por dos delitos leves de lesiones por imprudencia menos grave impuesta al dueño del mastín que ... causó heridas a tres personas en la Mies de Camargo a finales de diciembre de 2023 y que deberá indemnizar a dos de los heridos con 38.000 euros en total y otros 4.253 al Servicio Cántabro de Salud (SCS), 3.000 menos de los que se fijaron en la sentencia de instancia. El tercer herido se reservó el derecho a emprender acciones civiles.

Además, el dueño del perro, que no tenía chip, ha sido condenado al pago de una multa de 720 euros.

En una sentencia dictada el pasado 31 de julio, a la que ha tenido acceso El Diario Montañés, la magistrada de la Sección Primera, Rosa María Gutiérrez, rechaza el recurso del condenado y da por reproducidos los hechos probados de la sentencia de instancia. Fue el pasado 26 de diciembre de 2023, cuando un perro mestizo de mastín (cruzado con perro de presa) cuyo guardador era un hombre de 62 años, con domicilio en Santander, se encontraba suelto y sin bozal , tras escaparse de un parcela llamada Mies de Camargo. «El perro se encontraba sin atar, pese a ser de raza peligrosa y la finca carecía de un vallado mínimamente resistente, pues lo había tirado el viento sin que el propietario hiciera nada por reponerlo, pese a que era perfecto conocedor de esta situación».

El citado perro, suelto por las inmediaciones de la finca, atacó y mordió a tres personas –una de ellas representada por la Gestoría Laso-Saro (Sarón)– y mató a un perro.

En un primer momento, el mastín atacó a otro perro carlino, propiedad de un hombre de 32 años, que, al salir en defensa de su mascota, recibió mordeduras en sus dos brazos y una pierna por parte del primer animal, lo que provocó que tuviera que ser asistido en el Hospital Valdecilla. Su perro no sobrevivió.

Una vez que cesó este ataque, el perro agresor mordió en el brazo derecho a otra persona que iba andando por las inmediaciones de la referida finca, un hombre de 39 años que sufrió lesiones en la mano, el codo y el antebrazo, que le han dejado secuelas psico-físicas, y por las que también tuvo que ser atendido en el Hopistal Valdecilla.

El mastín –que carecía de seguro y fue retirado por Cecapa a sus instalaciones sin que nadie haya reclamado su propiedad– también atacó a un tercer varón que sufrió una mordedura en su pierna izquierda, que le causó lesiones que no precisaron más que una primera asistencia, habiéndose reservado este perjudicado las acciones civiles.

En su recurso, el condenado alegaba un error en la apreciación de las pruebas apuntando que «el perro debió haber sido abandonado antes de los hechos o se escapó de otro lugar». Sin embargo, la magistrada rechaza esta afirmación en base a las diferentes testificales.