El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Uno de los agredidos muestra sus heridas en los brazos. Daniel Pedriza

La Audiencia ratifica la condena al dueño del mastín que causó tres heridos en Camargo en 2023

Tendrá que indemnizar con 38.000 euros en total a dos heridos y con otros 4.253 al Servicio Cántabro de Salud

Abel Verano

Abel Verano

Santander

Sábado, 27 de septiembre 2025, 07:42

La Audiencia Provincial de Cantabria ha ratificado la condena por dos delitos leves de lesiones por imprudencia menos grave impuesta al dueño del mastín que ... causó heridas a tres personas en la Mies de Camargo a finales de diciembre de 2023 y que deberá indemnizar a dos de los heridos con 38.000 euros en total y otros 4.253 al Servicio Cántabro de Salud (SCS), 3.000 menos de los que se fijaron en la sentencia de instancia. El tercer herido se reservó el derecho a emprender acciones civiles.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Conmoción en Cicero y Santoña por el fallecimiento en accidente de moto del joven Pablo Parcha
  2. 2

    La mansión del Duque en Comillas, visitable los sábados hasta diciembre
  3. 3

    Santander y el Ministerio firman el derribo de la Horadada y la construcción del segundo espigón
  4. 4

    Nuevos cortes de calles en Santander este domingo
  5. 5

    Ni Val de San Vicente ni la Confederación quieren arreglar el puente de Muñorrodero
  6. 6

    Gema Igual justifica su rectificación sobre el aparcamiento de Mataleñas por «el bien de Cueto y de Santander»
  7. 7 El Alvia Madrid-Santander llega cuatro horas tarde al sufrir una avería en Valdestillas
  8. 8

    El desmontaje del telesilla de El Chivo marca el inicio de la gran reforma de Alto Campoo
  9. 9 La discoteca de Nueva Montaña abre hoy con el concierto de Recycled J
  10. 10 Un policía fuera de servicio detiene a una señora por dar cachavazos a otra en la cabeza

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes La Audiencia ratifica la condena al dueño del mastín que causó tres heridos en Camargo en 2023

La Audiencia ratifica la condena al dueño del mastín que causó tres heridos en Camargo en 2023