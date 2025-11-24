Camargo incrementará un 36% el presupuesto de las pedanías el año que viene El Ayuntamiento repartirá 238.000 euros entre los ocho pueblos, que este año han recibido 175.000

De 175.000 euros a 238.000. El Ayuntamiento de Camargo incrementará en 2026 la partida económica destinada a las ocho juntas vecinales un 36% con respecto al ejercicio actual. Un «refuerzo», ha dicho el alcalde Diego Movellán que quiere incrementar «su capacidad para que sigan prestando servicios que son esenciales en el día a día de los pueblos».

El Ayuntamiento acompañará esta medida con algunas de las actuaciones que proyecta en diversos ámbitos. Entre ellas, Movellán ha destacado el nuevo centro cívico de Las Presas, en Herrera, donde se creará un espacio ideado «para dinamizar el tejido vecinal». También está prevista «la remodelación de la pista deportiva y del área de juegos de Igollo» o el nuevo parque para mayores de Cacicedo. Por otro lado, en el barrio Santiago, en La Venta (Revilla de Camargo), se actuará sobre la pista deportiva y su entorno para renovar un espacio que es «muy utilizado por los vecinos».

Del mismo modo, el Ayuntamiento de Camargo proyecta acometer la mejora de la carretera que da acceso al Barrio Alto de Escobedo y a la cueva de El Pendo, un vial que da servicio tanto a los residentes como a los visitantes de este enclave patrimonial. Además, en Camargo (el pueblo) se actualizará y ampliará el parque infantil.