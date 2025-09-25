El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Camargo insiste en el refuerzo policial pese a la denuncia de sobrecarga de trabajo de los agentes

Lucía Alcolea

Camargo

Jueves, 25 de septiembre 2025, 21:38

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denunció este jueves a través de un comunicado la situación de «inseguridad y abandono institucional que están sufriendo los agentes de la Policía Local de Camargo», una coyuntura que, aseguran, redunda «en una falta de cobertura que incide en la seguridad ciudadana». Más concretamente, desde el sindicato indican que durante diez días de comienzos de septiembre, «no se ha alcanzado el mínimo operativo de tres agentes por turno, lo que ha dejado a Camargo sin patrullas en tramos horarios completos». Otro de los problemas que ponen sobre la mesa desde CSIFes «el calendario laboral del 2025, que fue rechazado por –según el sindicato– el 90% de la plantilla», porque «genera una carga excesiva de jornadas, descansos insuficientes y turnos de trabajo de hasta nueve días seguidos». Un servicio deficitario que para la Central Sindical «deja sin respuesta actos como las carreras ilegales o los altercados en el entorno del centro comercial Bahía Real».

Más recursos

Al respecto, el concejal del área, Amancio Bárcena, insistió en que «estamos llevando a cabo un proceso histórico de ampliación de la plantilla de la Policía Local», con la incorporación de 17 nuevos agentes «que esperamos se haga efectiva durante los meses de enero y febrero». La medida supondrá «un refuerzo decisivo en la organización de los recursos humanos del cuerpo y posibilitará una respuesta eficiente ante determinadas situaciones». El edil atribuye la escasez de efectivos de este mes a que «más de la mitad de la plantilla no han estado operativa por bajas, vacaciones, asuntos particulares, días de convenio o paternidad». En todo caso, anunció, «la Comandancia de la Guardia Civil está incorporando en estos momentos a 14 nuevos efectivos, lo que permitirá asumir mayor capacidad de competencias».

