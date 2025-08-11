Camargo pone en marcha una iniciativa de envejecimiento activo

El Ayuntamiento de Camargo pondrá en marcha, a partir del mes de septiembre, el programa de acompañamiento 'Envejecimiento y prevención de la soledad', una iniciativa ... dirigida a personas mayores de 55 años del municipio que busca promover, «un envejecimiento activo, saludable y satisfactorio», que posibilite prevenir el aislamiento social.

El alcalde del municipio, Diego Movellán, presentó esta semana el contenido del programa e indicó que, a través del mismo, el Ayuntamiento refuerza su «compromiso con el bienestar de nuestros mayores», ofreciendo con este objetivo recursos que les ayuden a mantenerse activos, conectados con su entorno y con una buena calidad de vida. Asimismo, el regidor apuntó también a que esta propuesta se enmarca dentro de la estrategia global de prevención de la soledad no deseada, «un reto que debemos abordar desde diferentes ámbitos de actuación», dijo.

Las actividades se desarrollan entre los meses de septiembre a diciembre, en distintos centros municipales

Así, el programa de acompañamiento 'Envejecimiento y prevención de la soledad' persigue, mediante el desarrollo de talleres y actividades grupales, sensibilizar a los participantes sobre la importancia de incorporar hábitos saludables en su vida cotidiana, fomentar la participación en propuestas de ocio y aprendizaje, y ofrecer espacios de encuentro para fortalecer las relaciones sociales. Además, se trabajarán la autoestima y la autonomía personal, con el fin de aceptar los cambios propios de esta etapa vital.

Los contenidos de los diferentes talleres incluyen estrategias para afrontar situaciones como la jubilación, el cambio de roles familiares y sociales, la pérdida de seres queridos, la planificación del ocio y el aprovechamiento de los recursos sociales disponibles, o la prevención del deterioro psicológico y cognitivo, con especial atención al entrenamiento de la memoria y a la promoción de emociones positivas.

Las actividades, que se desarrollarán entre los meses de septiembre y diciembre en distintos centros municipales de Camargo, siguen una metodología dinámica y participativa. Los vecinos y vecinas del municipio que deseen inscribirse en esta actividad pueden hacerlo desde el jueves 14 al viernes 29 de agosto en la Casa Altamira, sede del Centro de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Camargo.