Camargo ha recibido desde enero 123 solicitudes de ayudas a la paternidad

L.A. Camargo Martes, 12 de agosto 2025, 18:23 Comenta Compartir

El Ayuntamiento de Camargo ha recibido, hasta el mes de agosto del presente ejercicio, un total de 123 solicitudes para obtener las ayudas por maternidad y paternidad. Una iniciativa puesta en marcha en diciembre del año pasado y que se enmarca en la estrategia municipal 'Camargo Nido'. Una actuación con la que se busca, en palabras del alcalde, Diego Movellán, «apoyar a las familias y fomentar el crecimiento poblacional en el municipio, a través de una aportación única de 300 euros por nacimiento o adopción».

En conjunto, la concesión de estas ayudas directas ha supuesto una inversión, hasta la fecha, de 28.650 euros. Movellán ha destacado que la tendencia al alza en el número de solicitudes «confirma la buena acogida de esta iniciativa» y ha recordado que la propuesta cuenta con el beneplácito de toda la corporación municipal. Hasta ahora, se han concedido 102 prestaciones, se han denegado 13 por no cumplir con los requisitos establecidos en la ordenanza y aún quedan 8 expedientes pendientes de subsanación. El importe final otorgado varía en función de cada caso, ya que la norma concreta que, en caso de separación, divorcio o nulidad matrimonial, podrá solicitar la prestación el progenitor que tenga la custodia del menor. Si ésta fuera compartida, cada uno podrá verse favorecido con el 50% de la ayuda. Los beneficiarios, además, deberán hallarse al corriente de las obligaciones fiscales municipales.

Las solicitudes pueden presentarse en el Registro General del Ayuntamiento. El importe de la prestación es una cuantía única de 300 euros por cada hijo nacido –o menor hasta 12 años– o adoptado en Camargo, entre el día 1 de enero y el 31 de diciembre del año natural en el que se convoquen las bases. Los beneficiarios han de residir en el municipio con, al menos, una antigüedad de 18 meses antes del nacimiento o adopción.