Camargo sacará a licitación en unos días el servicio de limpieza viaria

Habrá nuevas frecuencias y se ampliarán las zonas de actuación. El Ayuntamiento de Camargo sacará a licitación el pliego para la adjudicación del contrato del ... servicio de limpieza del municipio. El documento pasará por el pleno ordinario de la próxima semana y supone una inversión de 8,6 millones de euros en cinco años. Un contrato que, recordó el alcalde, Diego Movellán, «responde a las demandas de las juntas vecinales», en el que el equipo de gobierno popular ha estado trabajando «durante los dos últimos años». El documento recoge un incremento del 70% en la inversión en limpieza viaria, que «dará respuesta a las necesidades de los vecinos con un coste anual de 1.721.000 euros», apuntó Movellán. El objetivo es «revertir la situación actual» en la prestación de este servicio que se realiza en las ocho pedanías del valle.

El pliego, que contempla la subrogación de los contratos de trabajo actuales, cuyos salarios no podrán estar por debajo de los recogidos en el convenio colectivo en vigor, fija nuevas frecuencias. Las pedanías dispondrán de limpieza semanal, mientras que en el centro urbano se limpiará y se retirarán los enseres a diario. Además, la prestación del servicio se llevará a cabo en aquellas zonas no contempladas en el anterior contrato, que dejó fuera a mas de 4.000 residentes. El horario será de mañana y de tarde para no descuidar determinadas franjas horarias. A su vez, se aumentará la frecuencia de desbrozados.

Movellán recordó que tanto este contrato, como el de la recogida de residuos sólidos urbanos «caducó hace casi una década». Ahora, sin embargo, dijo,«los camargueses se encuentran a tan solo unos días del comienzo de la renovación de los 746 contenedores de basura del municipio, «ya que los actuales se encuentran en un estado deplorable». Entre otras cosas, también se va a introducir «una barredora con brazo desbrozador, otra compacta para aceras, un furgón hidrolimpiador y un carrito barrendero con sistema de aspiración».