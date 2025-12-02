Camargo hace 'zafarrancho' en el paso inferior de la estación en Maliaño El Ayuntamiento lleva a cabo labores de limpieza a fondo de estos populares accesos, con la eliminación de grafitis | El personal de Corporaciones Locales también esta ejecutando tarea de limpieza de imbornales en los pueblos

Lucía Alcolea Santander Martes, 2 de diciembre 2025, 16:48

El paso inferior para peatones de la estación de Renfe en Maliaño está como nuevo. El Ayuntamiento de Camargo ha llevado a cabo la limpieza y el pintado del espacio para mejorar la accesibilidad y la imagen de uno de los puntos más transitados del centro de la localidad. Los trabajos han sido realizados por personal del programa Corporaciones Locales que se ha incorporado al área de Obras y Servicios, y han incluido la eliminación de pintadas, la limpieza de escaleras y barandillas, la reparación de pequeños desperfectos y el pintado de todo el recinto. Junto a esta actuación, los trabajadores están acometiendo otras tareas de interés como la limpieza de imbornales en los pueblos o los accesos al cementerio y las ruinas romanas.

El paso subterráneo acumulaba humedades y las paredes estaban cubiertas de grafitis, por lo que desde la Concejalía de Servicios Generales «se ha realizado esta actuación completa sobre las superficies más deterioradas», ha explicado el alcalde, Diego Movellán, quien ha asegurado que la actuación se enmarca en el Plan Municipal de Mantenimiento. Una labor, la de mejorar el aspecto de instalaciones públicas, que el Consistorio va a hacer extensible a otros enclaves que se han visto deteriorados por, entre otros aspectos, las inclemencias meteorológicas.

Limpieza de imbornales

En el marco de este plan también se está llevando a cabo la limpieza y desatasco de imbornales en los ocho pueblos del término municipal, además de la retirada diaria de hojas en aceras y accesos a equipamientos. También se ha puesto a punto el arbolado mediante labores de poda en los paseos del centro urbano y se han plantado flores de temporada en isletas, maceteros y jardineras con el fin de «aportar algo de color a estos meses fríos».

Asimismo, se han realizado trabajos de acondicionamiento en el cementerio de Maliaño. Concretamente, se ha intervenido para preservar las ruinas romanas y garantizar su conservación. La concejala de Servicios Generales, Mave Castanedo, ha apuntado que estas actuaciones «responden a la necesidad de atender tareas de interés general y avanzar en la mejora del entorno de las pedanías».

El equipo de Corporaciones Locales, integrado por 30 personas, desarrolla sus funciones durante un período de seis meses. La mayoría de los trabajadores se ha incorporado al área de Obras y Servicios, donde están llevando a cabo tareas de mantenimiento de mobiliario urbano, edificios y parques; refuerzo de la limpieza y acondicionamiento de zonas públicas; desbroces e inspección de elementos deteriorados, entre otras labores, con el objetivo de seguir mejorando el estado del municipio en materia de limpieza, conservación y puesta a punto de calles, parques y zonas de tránsito vecinal.