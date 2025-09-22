La Escuela de Medio Ambiente de Camargo abre el curso con 14 actividades para elegir El pasado año, más de 3.000 alumnos de Infantil, Primaria y Secundaria pasaron por las aulas del programa, que es totalmente gratuito

La Escuela de Medio Ambiente de Camargo ofrecerá este curso 14 actividades dirigidas a los escolares del municipio de carácter práctico y experimental, que abarcan contenidos sobre patrimonio histórico, biodiversidad local, participación ciudadana y tradiciones. Las actividades son totalmete gratuitas para los colegios e institutos del municipio y hacen hincapie en el conocimiento del entorno más próximo.

Según explica el Ayuntamiento en un comunicado, el objetivo de esta programación es colaborar con los colegios e institutos del municipio para complementar el currículo. En este sentido, se ha destacado que el curso pasado el Ayuntamiento hizo llegar esta propuesta formativa a unos 3.000 alumnos de Educación Infantil, Primaria y Secundaria.

Las actividades programadas incluyen itinerarios como 'El desafío en Peñas Blancas', 'Los secretos de la Cantera de Bilbao' o 'Rastreo en las marismas', que acercan al alumnado de Primaria y Secundaria aspectos relacionados con el conocimiento y la conservación del ecosistema a través de juegos y dinámicas.

Asimismo, la propuesta incluye iniciativas centradas en la historia y la cultura local, como 'Conoce tu localidad', 'Un viaje en el tiempo' o la visita al Museo Etnográfico de Cantabria. Por su parte, 'Pedro Velarde: héroe de Camargo' permitirá explorar la biografía de este vecino de Muriedas y el contexto histórico de su época.

En el ámbito de la participación ciudadana, 'Camargo te escucha' acercará al alumnado al funcionamiento de las instituciones locales, fomentando los valores democráticos y la capacidad de debate y consenso, con visitas al Ayuntamiento para presentar sus propuestas.

Por último, la Escuela de Medio Ambiente ofrece 'La cueva de El Pendo y su entorno', para profundizar en el arte rupestre y en las formas de vida de la Prehistoria, además de analizar la evolución del paisaje y los usos del suelo a lo largo del tiempo.

Todas las actividades son gratuitas para los centros educativos de Camargo y se desarrollarán de martes a viernes. Los colegios e institutos interesados pueden presentar sus solicitudes de participación hasta este viernes, día 26 de septiembre, a través del formulario habilitado en la web municipal.