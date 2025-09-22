El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Alumnos de infantil y primaria de la Escuela de Medio Ambiente durante una de las actividades. DM

La Escuela de Medio Ambiente de Camargo abre el curso con 14 actividades para elegir

El pasado año, más de 3.000 alumnos de Infantil, Primaria y Secundaria pasaron por las aulas del programa, que es totalmente gratuito

Elena Tresgallo

Elena Tresgallo

Lunes, 22 de septiembre 2025, 16:46

La Escuela de Medio Ambiente de Camargo ofrecerá este curso 14 actividades dirigidas a los escolares del municipio de carácter práctico y experimental, que abarcan contenidos sobre patrimonio histórico, biodiversidad local, participación ciudadana y tradiciones. Las actividades son totalmete gratuitas para los colegios e institutos del municipio y hacen hincapie en el conocimiento del entorno más próximo.

Según explica el Ayuntamiento en un comunicado, el objetivo de esta programación es colaborar con los colegios e institutos del municipio para complementar el currículo. En este sentido, se ha destacado que el curso pasado el Ayuntamiento hizo llegar esta propuesta formativa a unos 3.000 alumnos de Educación Infantil, Primaria y Secundaria.

Las actividades programadas incluyen itinerarios como 'El desafío en Peñas Blancas', 'Los secretos de la Cantera de Bilbao' o 'Rastreo en las marismas', que acercan al alumnado de Primaria y Secundaria aspectos relacionados con el conocimiento y la conservación del ecosistema a través de juegos y dinámicas.

Asimismo, la propuesta incluye iniciativas centradas en la historia y la cultura local, como 'Conoce tu localidad', 'Un viaje en el tiempo' o la visita al Museo Etnográfico de Cantabria. Por su parte, 'Pedro Velarde: héroe de Camargo' permitirá explorar la biografía de este vecino de Muriedas y el contexto histórico de su época.

Participación ciudadana

En el ámbito de la participación ciudadana, 'Camargo te escucha' acercará al alumnado al funcionamiento de las instituciones locales, fomentando los valores democráticos y la capacidad de debate y consenso, con visitas al Ayuntamiento para presentar sus propuestas.

Por último, la Escuela de Medio Ambiente ofrece 'La cueva de El Pendo y su entorno', para profundizar en el arte rupestre y en las formas de vida de la Prehistoria, además de analizar la evolución del paisaje y los usos del suelo a lo largo del tiempo.

Todas las actividades son gratuitas para los centros educativos de Camargo y se desarrollarán de martes a viernes. Los colegios e institutos interesados pueden presentar sus solicitudes de participación hasta este viernes, día 26 de septiembre, a través del formulario habilitado en la web municipal.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Cuatro heridos en una doble salida de vía en la A-8 a la altura de Entrambasaguas
  2. 2 Lunes de chaparrones en Santander: 65 litros, la cifra más alta de toda España
  3. 3

    %uD83C%uDFA7 El audio del VAR del penalti del Córdoba-Racing
  4. 4

    La Guardia Civil estrena en Santander su buque oceánico Duque de Ahumada
  5. 5 El niño al que asesinaron a su madre y mató a su padre 16 años después
  6. 6

    «Tenemos que dar una vuelta a esto del VAR»
  7. 7

    Cantabria, tierra de vacas campeonas
  8. 8

    El Ayuntamiento de Santander encarga el estudio para reparar el acceso a Los Peligros y pone fin al conflicto con Costas
  9. 9

    Vox lleva al Parlamento que los cántabros tengan prioridad frente a los migrantes en las prestaciones
  10. 10

    Las causas del éxito de la FP cántabra

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes La Escuela de Medio Ambiente de Camargo abre el curso con 14 actividades para elegir

La Escuela de Medio Ambiente de Camargo abre el curso con 14 actividades para elegir