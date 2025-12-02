Fomento realiza mejoras en el Parque de Maquinaria del Servicio de Vías y Obras en Camargo

El Gobierno de Cantabria ha destinado 149.000 euros para llevar a cabo mejoras en el Parque de Maquinaria del Servicio de Vías y Obras ... en Herrera de Camargo. A esa cantidad se le sumarán nuevas inversiones orientadas a la reforma integral de la cubierta y los espacios comunes de dicha instalación.

Los trabajos realizados por Fomento se han traducido en mejoras de la red de drenaje y de los pavimentos exteriores para atajar los encharcamientos recurrentes y dotar de mayor seguridad a la circulación de maquinaria pesada.

El titular del departamento, Roberto Media, que ha estado presente en la infraestructura este martes ha subrayado que la actuación da respuesta a una petición «largamente requerida» por sus trabajadores. ﻿

A su vez, se han realizado intervenciones en los revestimientos del suelo de la nave y se ha incorporado una nueva acometida contra incendios con hidrante, reforzando la seguridad del parque y su maquinaria. Además, se ha renovado por completo la instalación eléctrica y el alumbrado interior con tecnología LED para aumentar la iluminación, reducir el consumo y actualizar la seguridad.

El equipamiento municipal también ha visto ampliado sus medios con nueva maquinaria -un rodillo de lanza, una plancha vibrante y un equipo de desatasco de alta presión- que permitirá realizar trabajos de compactación y limpieza de drenaje con mayor rapidez y autonomía.

Futuras actuaciones

En este sentido, Media ha puntualizado que estas intervenciones se traducen en la primera fase de la remodelación integral de este Parque, que se sumarán al proyecto de mejora de todas sus cubiertas y de las instalaciones que diariamente utilizan sus trabajadores, como los vestuarios, almacenes o zonas comunes.

«Una vez que tengamos redactado el proyecto lo sacaremos a licitación y procederemos a su ejecución», ha afirmado Media, al tiempo que ha destacado el «excepcional» trabajo que desarrolla todo su personal en los diferentes municipios de Cantabria, especialmente en los pequeños pueblos.