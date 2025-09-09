El Gobierno central autoriza la firma del convenio para cubrir las vías en Maliaño La ejecución tiene un presupuesto de 14 milllones de euros, cuyo objetivo es mejorar la permeabilidad de la zona y crear nuevos espacios de uso público. Las obras, que incluirán un gran parque en la superficie de la integración ferroviaria, se iniciarán en 2028

El Consejo de Ministros ha autorizado en su reunión de este martes y a propuesta del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible la suscripción de un convenio entre el administrador ferroviario Adif, la Comunidad Autónoma de Cantabria y el Ayuntamiento de Camargo para cubrir la vía del ferrocarril en Maliaño (Camargo). La fecha prevista para el inio de los trabajos presupuestados en 14 millones de euros es 2028. El alcalde de Camargo, Diego Movellán, ha sido el primero en congratularse por la noticia y ha felicitado el «trabajo conjunto» de las tres administraciones implicadas.

Según explica el Ejecutivo central en un comunicado, el objetivo es desarrollar la redacción del proyecto y la ejecución de las obras para cubrir un tramo de 275 m de la línea ferroviaria de ancho ibérico Torrelavega-Santander en Camargo (Cantabria), así como su financiación.

El convenio contempla, en tre otras actuaciones, la ejecución de la mencionada estructura de cubrimiento para doble vía a su paso por esta zona de Maliaño, así como una serie de trabajos asociados a dicha ejecución. En concreto, se refieren a los tramos de vía comprendidos entre las calles Julio de Pablo y Francisco Rivas. Asimismo, explican que el proyecto contempla también la realización de los rellenos necesarios para conectar ambas márgenes de la vía con las cubiertas generadas por las estructuras, además de la urbanización del nuevo espacio creado en superficie, compatible con el ordenamiento urbanístico proyectado.

El convenio contempla un coste estimado de las actuaciones previstas de unos 14 millones de euros (IVA no incluido). De los mismos, 12,5 millones corresponden a las obras y 1,5 se destinan a la redacción del proyecto de construcción.

Además, Adif abonará el 50% del coste total de las obras y la redacción del proyecto de construcción, mientras que la Comunidad Autónoma de Cantabria financiará el 30% del coste de las actuaciones, mientras que El Ayuntamiento de Camargo asumirá el 20% del total.

Adif licitará y redactará el proyecto de construcción del cubrimiento ferroviario, así como el que afecta a las calles Julio de Pablo y Francisco Rivas. Se incluirán los rellenos y la urbanización de las cubiertas. Además, licitará y ejecutará con cargo a su presupuesto todas las obras que se deriven del proyecto y los trámites previos necesarios (ambientales, aprobaciones, expropiaciones, etc.).

Asimismo, participará en la financiación del 50% del coste total de las actuaciones, recepcionará y hará entrega de las obras de urbanización al Ayuntamiento de Camargo, y otorgará una concesión administrativa gratuita en favor del consistorio sobre la superficie de la losa y resto de superficie de su titularidad. El Gobierno de Cantabria, por su parte, participará en la financiación de las obras conforme al porcentaje del 30% establecido en el convenio.

Por último, el Ayuntamiento de Camargo pondrá a disposición gratuitamente los terrenos de titularidad municipal necesarios para la ejecución de las obras; participará en la dirección técnica de la urbanización definida en el proyecto, y asumirá el 20% del coste total de las actuaciones del convenio. Además, recibirá las obras de urbanización y aceptará la concesión administrativa gratuita otorgada por Adif.

Al respecto, el alcalde de Camargo, Diego Movellán, ha valorado hoy positivamente este acuerdo. «Comienza la cuenta atrás para cumplir uno de los grandes sueños de los camargueses», dijo, tras poner en valor el »trabajo conjunto« de las tres administraciones implicadas en el convenio. »La gran cicatriz urbana que durante tantos años ha partido en dos este núcleo de población desaparecerá, y con ella muchos inconvenientes asociados», subrayó.

En su opinión, este proyecto «transformará por completo» el entorno, convirtiéndolo en un espacio «limpio, seguro y moderno», destacando que la actuación liberará 17.500 metros cuadrados de suelo, que permitirán unir Maliaño y Muriedas con el resto de pueblos del municipio «a través de infraestructuras que generarán áreas verdes, diseñadas para el disfrute de las familias, el ocio al aire libre y la convivencia vecinal». En este sentido, cabe recordar que el Ayuntamiento ya ha aprobado el convenio urbanístico para expandir el centro comercial Valle Real, que les reportará 1,8 millones de euros para invertir en un gran parque sobre las vías tras la integración ferroviaria.

«Nuestro objetivo es naturalizar el centro urbano y elevar la calidad de vida de todos los camargueses», incidió Movellán, que ha recordado que el Gobierno de España ha fijado para 2028 el inicio de las obras. En este sentido, el regidor ha apuntado que, a pesar de que cuando el PP llegó al gobierno municipal en 2023 «no había nada», el equipo de gobierno ha logrado «en tiempo récord» materializar el acuerdo con el Gobierno de Cantabria y ADIF, que ha sido la entidad responsable de «ir marcando los tiempos».