Un nuevo agente de movilidad para la Policía Local de Camargo Álvaro Pinilla se une al cuerpo municipal, que alcanzará los 38 efectivos en el primer trimestre de 2026

Kevin Barquín Santander Viernes, 10 de octubre 2025, 14:04

El Ayuntamiento de Camargo ha incorporado a Álvaro Pinilla como nuevo agente de movilidad, quien se une al cuerpo de la Policía Local como funcionario de carrera tras una trayectoria previa en otros cuerpos de seguridad.

Con su llegada, la plantilla de la Policía Local alcanza los 22 efectivos en activo, mientras que otros 16 agentes se incorporarán a lo largo del primer trimestre de 2026, una vez concluyan su formación en la Academia de Policía y finalicen los procesos selectivos actualmente en curso.

El alcalde de Camargo, Diego Movellán, junto al subinspector de la Policía Local, Tomás Ramos, recibió al nuevo agente en el Ayuntamiento, y destacó que el municipio se encuentra en una fase de crecimiento del cuerpo de seguridad, que pasará a contar con 38 miembros a comienzos del próximo año.

Refuerzo

El regidor recordó que los nuevos efectivos proceden de distintas Ofertas Públicas de Empleo —cuatro de la de 2022-2023, cinco de la de 2024, seis de la de 2025 y uno por turno libre—, y señaló que este refuerzo permitirá consolidar un modelo de atención más cercana y eficiente.

La ampliación de la plantilla forma parte de los planes municipales para poner en marcha patrullas de proximidad en las distintas pedanías del municipio, con el objetivo de mejorar la presencia policial y reforzar la atención directa a los vecinos.

Con estas incorporaciones, Camargo prevé cerrar el primer trimestre de 2026 con casi el doble de agentes que al inicio de la legislatura.