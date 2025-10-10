El Diario Montañes - Noticias de Cantabria y Santander

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
De izquierda a derecha: Ramos, Movellán y Pinilla en toma de posesión. DM

Un nuevo agente de movilidad para la Policía Local de Camargo

Álvaro Pinilla se une al cuerpo municipal, que alcanzará los 38 efectivos en el primer trimestre de 2026

Kevin Barquín

Kevin Barquín

Santander

Viernes, 10 de octubre 2025, 14:04

Comenta

El Ayuntamiento de Camargo ha incorporado a Álvaro Pinilla como nuevo agente de movilidad, quien se une al cuerpo de la Policía Local como funcionario de carrera tras una trayectoria previa en otros cuerpos de seguridad.

Con su llegada, la plantilla de la Policía Local alcanza los 22 efectivos en activo, mientras que otros 16 agentes se incorporarán a lo largo del primer trimestre de 2026, una vez concluyan su formación en la Academia de Policía y finalicen los procesos selectivos actualmente en curso.

El alcalde de Camargo, Diego Movellán, junto al subinspector de la Policía Local, Tomás Ramos, recibió al nuevo agente en el Ayuntamiento, y destacó que el municipio se encuentra en una fase de crecimiento del cuerpo de seguridad, que pasará a contar con 38 miembros a comienzos del próximo año.

Refuerzo

El regidor recordó que los nuevos efectivos proceden de distintas Ofertas Públicas de Empleo —cuatro de la de 2022-2023, cinco de la de 2024, seis de la de 2025 y uno por turno libre—, y señaló que este refuerzo permitirá consolidar un modelo de atención más cercana y eficiente.

La ampliación de la plantilla forma parte de los planes municipales para poner en marcha patrullas de proximidad en las distintas pedanías del municipio, con el objetivo de mejorar la presencia policial y reforzar la atención directa a los vecinos.

Con estas incorporaciones, Camargo prevé cerrar el primer trimestre de 2026 con casi el doble de agentes que al inicio de la legislatura.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido en San Vicente de la Barquera el principal proveedor de ciberdelincuentes en España
  2. 2 Percha Santander cerrará la tienda del Paseo de Pereda el 31 de diciembre
  3. 3

    La hermana del exalcalde de Cartes también consiguió plaza fija en el mismo proceso que él
  4. 4

    Desarticulada una organización criminal, dirigida por un santoñés, que traficaba con grandes cantidades de cocaína
  5. 5 Un vecino de Santander se graba conduciendo a 261 kilómetros por hora y lo publica en redes sociales
  6. 6

    «Mientras unos me agarraban y se reían, otros me rajaban con un cúter»
  7. 7

    Indignación entre las víctimas del acoso en Sierrallana: «Nos machacaron, es vergonzoso»
  8. 8

    Las trabajadoras de Sierrallana condenadas pedirán la suspensión de su pena de cárcel
  9. 9

    El Hotel Colón avanza en su rehabilitación integral y dice adiós a su clásica fachada
  10. 10 Las trece nuevas viviendas de la calle Consolación de Torrelavega comenzarán a construirse este mes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

eldiariomontanes Un nuevo agente de movilidad para la Policía Local de Camargo

Un nuevo agente de movilidad para la Policía Local de Camargo