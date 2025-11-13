Los regionalistas alegan contra el plan de reforma para La Acera de Maliaño

S. E. Santander Jueves, 13 de noviembre 2025, 17:05 | Actualizado 17:12h. Comenta Compartir

El Grupo Municipal Regionalista de Camargo ha presentado alegaciones al Plan Especial de Reforma Interior (PERI) de La Acera de Maliaño, aprobado inicialmente por el Pleno a finales del mes de septiembre. Los regionalistas creen que el equipo de gobierno está actuando con «precipitación y falta de rigor» y, además, «de espaldas de los vecinos».

Así opina Eugenio Gómez, quien ha asegurado que su grupo «apoya la regeneración» de este barrio histórico del municipio, que se encuentra en la actualidad muy deteriorado, aunque no está de acuerdo con el modo en que quiere hacerlo el PP. «Queremos que La Acera recupere el pulso, pero no a cualquier precio».

Según sus datos, el plan de reforma carece de una memoria motivada, «tal como exige la legislación urbanística», y no incluye un análisis comparativo con la ordenación vigente. «No basta con decir que hay que actuar sobre un barrio degradado, hay que demostrar que lo que se propone es la mejor opción posible y que generará beneficios reales para los vecinos», ha afirmado Gómez.

El concejal también critica la ausencia de un estudio económico detallado en un documento que se limita a afirmar que la operación es «viable -sin especificar costes de ejecución, financiación o reparto de cargas-», al tiempo que cuestiona la división del barrio en unidades de actuación «incoherentes», que coinciden con parcelas privadas y «pueden llegar a generar desigualdades entre propietarios y conflictos de gestión urbanística».

Asimismo, rechaza la sustitución del 15% del aprovechamiento municipal por un pasadizo de cinco metros de ancho para conectar la calle La Acera con el apeadero del tren, que considera «totalmente innecesario», cuando ya existen en la zona dos vías de acceso al área ferroviaria. Propone como alternativa que la cesión del 15% se materialice en viviendas públicas, locales para uso social o fines que atiendan las necesidades reales de los vecinos.

